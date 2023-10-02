日本動物園飼養員疑被獅子攻擊　倒臥籠區內身亡

28日下午3點30分左右，二本松市東北野生動物園的一名工作人員打電話報案稱一名男性飼育員倒在了獅子的籠子裡。據警方表示，該名男子為家住二本松市的53歲飼育員加藤健一，他在昏迷狀態下被送往醫院，但大約一個半小時​​後被宣布死亡。

日本動物園傳出意外。位於福島縣二本松市的「東北野生動物園」，一名50多歲的男性飼育員被發現倒臥在室內的獅子籠位裡，送醫後確認身亡。28日下午3點30分左右，二本松市東北野生動物園的一名工作人員打電話報案稱一名男性飼育員倒在了獅子的籠子裡。據警方表示，該名男子為家住二本松市的53歲飼育員加藤健一，他在昏迷狀態下被送往醫院，但大約一個半小時​​後被宣布死亡。

院方：應該不可能有疏漏，目前正在調查

據悉加藤健一的脖子上有咬傷，被發現還在流血，據同事表示他當時正在進行餵食的工作。警方認為加藤可能遭到獅子攻擊，目前正在調查現場狀況。根據東北野生動物園介紹，在室內獅子籠位內進行清潔或準備食物時，通常會先將獅子帶到室外展覽空間，並關閉隔間門以防止牠們出入，同時對獅子進行監控。而加藤健一擁有20多年的飼育員經驗，應該不可能有所疏漏。對此，東北野生動物園表示：「我們目前正在調查情況，目前無法發表評論。」

由於發生意外，東北野生動物園28日在官方網站上發布暫時關園的公告，並表示園方正在改進安全管理措施以防止此類事故再次發生，以確保遊客及工作人員安全，在此之前，動物園將暫時關閉。東北野生動物園副社長熊久保勅近28日晚間在接受採訪時也表示，「我們對加藤先生的去世感到非常遺憾。園區非常認真地對待此事，並將繼續改進我們的應對措施，以防止類似情況再次發生。」

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