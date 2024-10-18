日本動畫產業被指勞動剝削　畫師月入不足5000蚊

日本媒體的報道，聯合國指出日本的動畫業界出現勞動剝削的問題，令業者在高壓力但低回報的環境下工作。媒體指如果業界最終被認定有人權問題，可能導致海外串流平台放棄買入，最終導致業界的發展受影響。 日本《日經新聞》旗下的商業新聞網站報道，日本政府在上月成立「內容產業官民協議會」，時任首相的岸田文雄曾經指出，在內容產業的工作現場，在工作環境以及薪金都未能提供安心的環境。而有關的說法源於聯合國在今年5月的報告，指在去年進行的調查中，發現日本的動畫產業出現動畫畫師工資低、過長工時、不公平工作合約以及對創造者的知識產權保障不足的合約等問題。認為對內容創作者造成壓榨的工作環境。

報道指出，隨着外來的需要發展，在2022年日本動畫產業就有達到3萬億日圓（約1,555.3億港元）的市場規模，加上日本政府今年中提出的新發展策略中，加強包括動畫在內的內容產業發展，目標是要將日本動畫在海外市場提升至達20萬億日圓的規模。然而在於聯合國對業界的指責，若業界被認定為違反人權，可能會面對包括Netflex、Amazon等企業會因為海外消費者的人權意識而提出杯葛。 「製作委員會」架構存在問題 對於聯合國方面，指出日本動畫產業獨有的「製作委員會」架構存在問題。有關「製作委員會」是由相關的企業，包括電視台、製作公司、廣告代理等，按照着投資的比例分成利益。而使用「製作委員會」也是為了各方面避免作品出現爭議時分擔有關的風險。然而有關架構也造成利益無法直接分配給前線的工作人員，因為動畫的作畫可能會交到二判及三判的製作公司，由於一般製作公司只是中小企業，難以付出數以億圓的日圓製作費用，故只能從「委員會」獲得指定的工作資金維生。

一幅作畫250日圓十年未變 根據報道指出，在動畫業界的一幅作畫僅是250日圓，而且10年來沒有改變。以每月畫300張作畫的畫師，一個月的收入也只有7.5萬日圓（約3,886.8港元）的程度，僅靠作畫為生很難獲得10萬日圓（約5,183.9港元）的月入。報道又指出，由於動畫的版權由「製作委員會」所擁有，故此即使作品大賣以及推出周邊商品，受委託的製作公司也無法獲取利潤。而由於製作公司本身的收入也受限，令到增加畫師收入也受到影響。而因為收入低下，部份有能力的畫師也會因為其他工作而離去，令到製作公司只能由一些經驗淺的畫師參與，同時也令資深畫師的工作及壓力增加。 報道指，學者認為靠業界自己打破現有狀況有一定困難，認為日本政府應該與業界商討及提供協助以改善工作環境。報道指出，目前日本國內由2000年代年產約100套動畫作品，已升至近年每年生產300部作品的水平，而每部作品，單是一集30分鐘製作費用已達2,000至3,000萬日圓，即一季動畫的成本已達3億日圓。