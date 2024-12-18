日本北九州中學女生被刺案　警察相信兇手屬隨機殺人犯

日本北九州市上星期六（14日）發生的中學女生被刺死案件，當地警察仍在尋找在逃的疑兇。警方調查指，疑兇沒有在餐廳內與他人發生過爭執，相信對方是一個隨機殺人犯。同時由於案發非常突然及短促，警方沒有找到受害人以外的目擊者，並在附近的一間車行外搜證，據報搜獲被拋棄的煙頭。

在上星期六，北九州市小倉南區的一間麥當勞內，發生的一對中學男女生，被人用刀刺傷，造成1死1傷的事故，警方指出，生還的男生的傷口其實甚深，認為疑兇的殺意很重。而男生向警察表明，對疑兇並不認識。調查人員又向媒體透露，確認死者的15歲女生中島咲彩，與男生都沒有與他人爭執，而店舖也沒有受人滋擾的情況，相信行兇者是隨機的殺人犯。