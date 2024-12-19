日本北九州中學女生被刺案　警追緝5日拘43歲無業漢(更新)

【12月19日更新】 日本福岡縣北九州市上星期六（14日）晚上造成學生1死1傷的持刀襲擊案，警方追緝5日後，拘捕一名在案發現場附近居住、43歲無業男子平原政徳，正調查其犯案動機，調查指揮部將於今日(18日)下午召開記者會。據事發現場附近的居民稱，疑犯「經常發出奇怪的聲音」，有時會導致警察前來調查。 事發於當晚8時許，疑兇闖入北九州市小倉南區一間麥當勞，持刀襲擊一對正排隊點餐的中學生後逃去。其中15歲女生中島咲彩腹部被刺傷，送院後不治；15歲男傷者腰部中刀受重傷，他供稱不認識疑兇。

警方此前調查指疑兇沒有在餐廳內與他人發生過爭執，相信對方是一個隨機殺人犯。同時由於案發非常突然及短促，警方沒有找到受害人以外的目擊者，並在附近的一間車行外搜證，據報搜獲被拋棄的煙頭。 在上星期六，北九州市小倉南區的一間麥當勞內，發生的一對中學男女生，被人用刀刺傷，造成1死1傷的事故，警方指出，生還的男生的傷口其實甚深，認為疑兇的殺意很重。而男生向警察表明，對疑兇並不認識。調查人員又向媒體透露，確認死者的15歲女生中島咲彩，與男生都沒有與他人爭執，而店舖也沒有受人滋擾的情況，相信行兇者是隨機的殺人犯。

調查人員又指出，從男子進入餐廳到離開，前後不到30秒，故此排在學生前面的顧客都見不到疑兇，店員也只在事發後撥打電話報警。另外福岡縣的警方，在案發的一日後曾到現場以北150米的一間車行進行調查，並在車行外的一條坑渠檢取證物，當中包括一個煙頭。而警方表示，當局再向北九州地區增派多100名警員到附近進行戒備，令到在小倉一帶包括小倉車站及附近的街道，有230至250名警員戒備。同時為盡快將涉案人物緝拿歸案，警察也向附近的車輛索取有關行車記錄影片協助搜查。