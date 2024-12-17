日本北九州中學女生被刺殺　警察相信在逃疑兇熟悉當地地形

日本上周末（14日）晚，在北九州市發生的一宗女學生被刺死事件，日本警方仍在追緝在逃的男子。警察在透過附近閉路電視見到男子一直利用步行方式逃走，相信疑兇是熟悉有關地區的地形，而當地已派出140名警察進行警戒行動。

在上周末晚上，北九州市小倉南區的一間麥當勞內，一對中學三年級的男女生，被人用刀刺傷，當中15歲女生中島咲彩傷重身亡。福岡縣警方透過閉路電視，鎖定疑兇是一個穿上黃色涼鞋的男子。調查人員向媒體指，透過附近店舖的閉路電視，都看到該名疑兇逃走的片段，相信男子熟悉現場的地理環境。