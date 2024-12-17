日本北九州中學女生被刺殺　警察相信在逃疑兇熟悉當地地形

日本上周末（14日）晚，在北九州市發生的一宗女學生被刺死事件，日本警方仍在追緝在逃的男子。警察在透過附近閉路電視見到男子一直利用步行方式逃走，相信疑兇是熟悉有關地區的地形，而當地已派出140名警察進行警戒行動。
在上周末晚上，北九州市小倉南區的一間麥當勞內，一對中學三年級的男女生，被人用刀刺傷，當中15歲女生中島咲彩傷重身亡。福岡縣警方透過閉路電視，鎖定疑兇是一個穿上黃色涼鞋的男子。調查人員向媒體指，透過附近店舖的閉路電視，都看到該名疑兇逃走的片段，相信男子熟悉現場的地理環境。
居民聲稱有可疑人物經過
受到案件的影響，兩名受害學生所就讀的北九州市中學，在周一（16日）停課，有中島的同學表示，對於有同學遇害覺得悲痛，又指受害人本來是一位快樂的女生。由於疑兇仍然在逃，北九州地區的警察局其派出約90人，以及縣警方派出50名機動應變部隊進行警戒，並特別在上下課的時間及夜間進行警戒行動，並以學校附近作為重點巡邏地區。
有媒體在附近地區進行採訪時，有居民聲稱有見過可疑人物在附近出沒。一位女兒入讀小學的母親表示，她的女兒告訴她在案發當日約下午1時至5時左右的時間，在距離事發麥當勞150米外的一個公園，見過有人持刀走過。她懷疑就是有關的兇手。