日本北九州市「魚町銀天街」大火 火勢蔓延多幢建築(有片)

日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間今日（3日）下午發生大火，火勢蔓延至附近多幢建築物，至當地近晚上7時開始受控，暫未有傷亡報告。起火點據報是商店街內「鳥町食堂街」一棟古老建築物。
現場建築密集
「魚町銀天街」在當地時間下午3點半發生火警，由於現場建築密集，火勢相當猛烈，蔓延到鄰近建築，現場持續傳出電器爆炸聲響，目前消防持續救火中。
日本第一個拱廊商店街
「魚町銀天街」1951年創立，距離JR小倉站以南約300米，是日本第一個拱廊商店街。
どんどん強くなってる気がします。早く鎮火してほしい。#魚町銀天街 pic.twitter.com/krVBI2AaTG— ましゃりん@北九州グルメ＆地域情報発信 (@hzNOQQVDgt4n7pt) January 3, 2024
🚨 | 北九州市の商店街「魚町銀天街」で大規模火災 - 中継映像・速報中— Wrongs (@D0llsage) January 3, 2024
小倉、魚町銀天街方面で火事だというNHKの中継映像が流れている。
3日目にして非常に残念だ。日本中の人たちがトラウマ状態だ。 pic.twitter.com/kfSar5WslV