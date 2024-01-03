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國際
2024-01-03 16:39:19

日本北九州市「魚町銀天街」大火 火勢蔓延多幢建築(有片)

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日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間今日（3日）下午發生大火

日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間今日（3日）下午發生大火

日本北九州市小倉北區知名商店街「魚町銀天街」當地時間今日（3日）下午發生大火，火勢蔓延至附近多幢建築物，至當地近晚上7時開始受控，暫未有傷亡報告。起火點據報是商店街內「鳥町食堂街」一棟古老建築物。

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現場建築密集

「魚町銀天街」在當地時間下午3點半發生火警，由於現場建築密集，火勢相當猛烈，蔓延到鄰近建築，現場持續傳出電器爆炸聲響，目前消防持續救火中。

日本第一個拱廊商店街

「魚町銀天街」1951年創立，距離JR小倉站以南約300米，是日本第一個拱廊商店街。

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