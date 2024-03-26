日本北海道三女車內燒炭自殺　最終兩人被燒死一人逃出

日本北海道在月中發生一宗火警，一輛停泊在當地一個森林公園內的私家車起火，最後在車內發現兩名女子被燒死，而車旁有另一名女子逃出。日本警方指，相信死者二人是在社交媒體上認識，並且3人是相約燒炭自殺。而獲救的女子在周日（24日）以殺人嫌疑被送往檢察廳。
在本月的18日，北海道江別市的森林公園發生汽車起火的事故，在火警撲滅後，於起火的車內發現兩名女子的遺體，而在車的附近就發現一名25歲的女子井上沙織。警方當時懷疑，井上在之前一日的夜晚至翌日凌晨讓汽車起火並將兩名女子殺害。
在經過北海道的警方調查，井上向警察表示她沒有打算殺人，而是她們3人是相約燒炭自殺。警察表示在車內發現易燒物品，並確認3人是在社交巢體中認識，並在調查3人之間的關係及動機。
日本媒體就表示，井上之前是在北海道南部壽都町的一間建築公司工作，不過在上月向上司提出辭職，並表示想在3月辭工。井上又被指過去曾入住兒童院。
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