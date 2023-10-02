日本北海道公園發生雷擊意外　樹木被劈裂5人觸電送院

北海道北見市1日發生雷擊事故，造成5人受傷，被送往醫院，所幸傷勢均為輕傷，沒有生命危險。據當地消防部門稱，下午3點40分左右，北海道的北見市常盤公園遭閃電襲擊，5名40歲至50歲的男女被送往醫院，疑似是因雷擊而觸電，所幸5人都只受了輕傷。

樹幹上清楚看到裂開的痕跡

據悉意外發生時，附近北見北斗高中學生正好舉辦健行遠足，常盤公園是終點站，因此當時有許多學生、學校人員和家長在場。從日媒到現場拍攝的畫面可以看到，公園的一棵樹木被閃電劈中，樹幹上還可清楚看到裂開的痕跡。北見北斗高中副校長中西正志還原當時情況表示：「由於突然下雨，我們首先將學生疏散到供水點。意外發生時，我們正在警告他們閃電會擊中樹木，所以請遠離樹下。沒想到就發生意外。」北斗高中的健行遠足是每年都會舉辦的慣例活動，路線全長71公里，全校640名學生都得參加。據日本氣象廳表示，由於冷鋒過境，北海道1日大氣狀況極不穩定，警方正在調查當時的細節。有醫師警告，在外若遇到雷雨應儘速至室內躲避，若剛好處於空曠地，最好蹲低身體儘量避開水邊、樹下、潮濕的地方，保持身上衣物乾燥，如此一來就能有效降低被雷擊中的風險。

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