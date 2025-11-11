日本北海道動物園發現熊關閉兩周　政府計劃補貼溫泉旅館建護欄

日本熊出沒警告仍然不斷，在北海道的札幌市，市內的圓山動物園確定連日有棕熊出沒，今日（11日）宣布動物園及所屬的圓山公園一帶，封閉2個星期。另外在山形縣，1名七旬男子遭熊襲擊，幸成功逃脫。而日本的觀光廳，將為有露天浴池的旅館酒店，提供一半的護欄建造補貼。

北海道媒體在周日（9日）已報道，圓山動物園出現棕熊的腳印，動物園當日已立即關閉。在周一，鄰近的北海道神宮，亦發現有棕熊出沒，至今早7時半，一名散步的男子在附近再發現一個長10厘米的熊腳印，同日圓山動物園內的閉路電視，亦拍到1頭棕熊出沒。由於棕熊出沒的報告頻繁，札幌市已對圓山公園及周邊全域封鎖，這是當地近年罕有的舉動。據動物園提供的影像在今日凌晨12時20分，一隻熊在公園東面的放生設施徘徊，並被拍到破壞了窗框的鐵絲網。而據園方表示，他們在上周末（8日）曾放置著一些準備用作餵飼園內動物的魚，在翌日被發現失蹤，疑被熊吃掉。