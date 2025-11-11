日本北海道動物園發現熊關閉兩周　政府計劃補貼溫泉旅館建護欄

日本熊出沒警告仍然不斷，在北海道的札幌市，市內的圓山動物園確定連日有棕熊出沒，今日（11日）宣布動物園及所屬的圓山公園一帶，封閉2個星期。另外在山形縣，1名七旬男子遭熊襲擊，幸成功逃脫。而日本的觀光廳，將為有露天浴池的旅館酒店，提供一半的護欄建造補貼。
北海道媒體在周日（9日）已報道，圓山動物園出現棕熊的腳印，動物園當日已立即關閉。在周一，鄰近的北海道神宮，亦發現有棕熊出沒，至今早7時半，一名散步的男子在附近再發現一個長10厘米的熊腳印，同日圓山動物園內的閉路電視，亦拍到1頭棕熊出沒。由於棕熊出沒的報告頻繁，札幌市已對圓山公園及周邊全域封鎖，這是當地近年罕有的舉動。據動物園提供的影像在今日凌晨12時20分，一隻熊在公園東面的放生設施徘徊，並被拍到破壞了窗框的鐵絲網。而據園方表示，他們在上周末（8日）曾放置著一些準備用作餵飼園內動物的魚，在翌日被發現失蹤，疑被熊吃掉。
日本多處亦繼續有熊出沒及襲擊的報告。在山形縣米澤市，一名75歲男子在清晨5時10分外出散步時，被1頭身長約80厘米的熊從後襲擊，男子的右邊臉及肩膀受傷，其後成功擺脫熊隻並逃回家中。警察到場時，熊已往南邊的山上逃去。在長野縣的鹽尻市，當地有居民在上午10時舉報目擊到2頭熊出沒，目擊的地點在奈良井川，對岸就有一間幼稚園，而在昨日鄰近的中小學校都受到熊的入侵。
建立人與熊生活區緩衝帶
岩手縣的市長協會向縣政府提交緊急請求，要求加強及包括請求自衛隊在內的機構合作，以應對熊襲擊事件。近期熊走入市中心的盛岡市，市長內館茂表示：「獵友會及有關職員已經筋疲力盡了。我們希望縣政府能夠迅速提供支援。」在有關的文件中，要求協助辛苦經營的觀光設施建造電欄及提供經濟支持。日本觀光廳在之前的朁，就決定補貼為有露天浴池的旅館及酒店，在周圍安裝圍欄，並提供一半的補貼，以防止熊造成破壞。環境大臣石原宏高在內閣會議後見記者，表示本月內會派出專家到相關地方討論熊害對策，並會在之後建立人與熊之間的緩衝地帶，當中包括砍掉不必要的果樹及除草，製造熊生活圈的緩衝地區。