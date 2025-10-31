日本北海道地方副議長要脅獵人被要求道歉　計劃派警員持步槍獵熊

被稱為日本有史以來最嚴重的熊害，日本政府內閣在今日（31日）會議後，農林水產大臣鈴木憲和表示，政府訂立了應對熊問題的3個基本原則，包括捕捉、防守以及遠離。而警視廳下星期就會派人員帶備步槍前往熊害嚴重的地區，包括秋田及岩手縣當地狀況後再決定派員協助。而日本自衛隊就會在秋田縣協助設置捕熊的獸籠。另外，早前在北海道一個地方的議會副議長，因為對狩獵會的獵人出言不遜，令獵會拒絕到當地服務，大批公眾要求涉事副議長道歉。 日本的熊害持續威脅鄉郊以至一些偏遠或人口較少的城市。在今日的內閣會議後，鈴木憲和在記者會表示，政府有3個針對熊的基本方針,當中包括捕捉熊，以及在居民住宅區設置護欄來阻止熊的入侵，還有是設立緩衝區，來避免熊對人造成威脅。防衛大臣小泉進次郎就表示，自衛隊將會到秋田縣協助搬運捕捉熊用的大型獸籠，他指出因為自衛隊沒有撲滅動物的訓練，要進行滅熊可能會有困難，故此在可行的情況下作出最大的協助。

實施滅熊過程煩瑣 日本媒體就報道，警察廳仍在考慮安排佩備步槍的警察進行驅除熊隻的工作，並將會在下周二及三（4、5日）分別到秋田及岩手縣了解當地的驅除行動及應對方案。而秋田縣在周四（31日）成立熊對策強化部門，將協助自衛隊及警察到當地的工作。然而要進行撲滅熊隻的工作，在日本並不容易。 在北海道札幌市，當地雖然已實施緊急獵槍應對措施在處理棕熊問題，不過就在本月23日的上午，雖然市政府實施了緊急措施，但因應有關的居民，未有遵守要求留在住所，令措施緊急中止，而幸好是之後一日凌晨，當局再實施措施下，成功獵殺2頭熊。札幌市長的秋元克廣指出，居民的安全是最緊要，所以在實施有關政策的時間需要一定時間的宣傳。