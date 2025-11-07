日本北海道地方議長終向獵人道歉　秋田熊闖溫泉旅館需緊急捕獵

日本熊患問題仍待解決，早前因為與獵人發生衝突，導致獵人有1個半月不為有關地方出動的北海道積丹町，原本拒絕道歉的副議長海田一時，在今日（7日）的會議內道歉，不過獵友會會否恢復出動仍然未知。而在山形縣，一隻長約1.5米的熊今日闖入一間逾200年歷史的溫泉旅館，該縣因此實施緊急狩獵命令，讓獵人捕獲熊隻。日本媒體報道，新潟有上月底有獵人在視察陷阱期間被熊襲擊受傷。 北海道積丹町的副議長與獵人的爭議，自9月底開始獵人就因為不滿海田一時的言論而未有再為該地區出動，然而該地最近再陸續有熊出沒報告，令地方人心惶惶。在今日的町會議上，海田表示因為自己對獵友會的不當發言，導致町民的憂心而深表道歉。不過獵人何時恢復為地方服務未明。

日本郵政暫停部份地區服務 熊隻頻繁出沒令到公共服務及體育運動等都受影響。其中日本郵政表示，因應熊出沒事件持續發生，在地方或警察宣布因為有熊出沒而不能進入，或是經評估後難以提供服務，會暫停有關地區的郵遞服務。而在已有熊出沒的地區，在一般情況下會取消下午5時後的電單車收發服務。日本郵政的東北分局表示，目前秋田縣的部份地區已暫停郵件收發。 在山形縣的米澤市，開業250年的滑川溫泉福島屋旅館在今日上午有一隻熊闖入。旅館70多歲的女經營者在上午7時於旅館的2樓發現熊蹤及報案，在旅館內的3名經營者家族成員及時逃脫。獵人到場後獲准緊急使用獵槍狩獵，這是山形首次採用有關的命令，並在上午11時49分將熊獵殺。