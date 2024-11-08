日本北海道大學生裸屍手機疑留下紀錄　兩女犯曾拿取死者信用卡購物

在上月於日本北海道發生的大學生裸屍案再有發展，北海道警方在早前於札幌尋獲的死者長谷知哉的手機，發現可能有錄下事件的記錄，並正在進行調查。而早前，警方透露兩名女疑出的八木原亞麻及川村葉音曾取走死者的信用卡在附近便利店購物。

北海道警方最新的透露，指死者的長谷知哉，與6名疑犯之中的其中3名少年並不認識，在事發時更是首次見面。而根據早前的報道指，長谷的女友，疑兇之一的八木原亞麻與朋友川村葉音在4名男疑犯毆打長谷時，曾經拿走了長谷的信用卡，在案發的公園附近的便利店購物，期間就留下長谷被另外4人襲擊。