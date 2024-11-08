日本北海道大學生裸屍手機疑留下紀錄　兩女犯曾拿取死者信用卡購物

在上月於日本北海道發生的大學生裸屍案再有發展，北海道警方在早前於札幌尋獲的死者長谷知哉的手機，發現可能有錄下事件的記錄，並正在進行調查。而早前，警方透露兩名女疑出的八木原亞麻及川村葉音曾取走死者的信用卡在附近便利店購物。
北海道警方最新的透露，指死者的長谷知哉，與6名疑犯之中的其中3名少年並不認識，在事發時更是首次見面。而根據早前的報道指，長谷的女友，疑兇之一的八木原亞麻與朋友川村葉音在4名男疑犯毆打長谷時，曾經拿走了長谷的信用卡，在案發的公園附近的便利店購物，期間就留下長谷被另外4人襲擊。
律師指難提升控罪
警察早前在札幌市的一條河邊，發現了疑為死者的衣服以及手機，相信是疑兇在前往札幌提取死者提款卡內金錢時遺棄，並在手機內懷疑可能錄下了事發時的對話，警察表示正在調查相關的數據資料。
日本有網民就認為，6名疑兇曾提取死者的金錢以及盜用其信用卡，警方應該將6人的控罪提升至搶劫殺人罪，因為該罪行可被判處終身監禁及死刑。不過據日本的律師解釋，如果死者的死亡是因為與他人發生爭執造成，就只能以殺人罪或是傷害致死罪處理，而往後盜取財物等，只能加控盜竊罪。根據日本法例，傷害致死罪刑期以3年為起點，最多20年，而盜竊罪就是10年以下刑期及罰款不多於50萬日圓，兩罪合併也最多可判3年以上刑期，最多為30年，與搶劫殺人罪相對較輕。