日本北海道大學生裸屍案疑兇改控重罪　施襲青年手機拍下過程

上月在日本北海道發生的大學生裸屍案，北海道警方在上周末（16日）對兩名女被告，死者的女友八木原亞麻，以及八木原的朋友川村葉音，改以搶劫、欺詐及盜竊的罪名拘捕後，再對另外2名同案少年改以相關罪名拘捕，而餘下兩人也可能會被提升控罪。日本媒體又指，警察在其中一名施襲少年的手機，發現了對死者施暴時的影片。

在上月的26日，20歲的千歲市大學生長谷知哉，被發現倒斃於江別市的一個公園。死者當時躺臥在公園的路上，身上所有物品及衣服都失去，上半身多處有瘀傷裸屍公園。經法醫檢驗後，證實是受到多人施襲後重傷死亡。之後長谷的女友，同齡的八木原亞麻向警察自首，承認與案有關。而八木原兼職時認識的好友，同為20歲的川村葉音也在之後向警察自首，之後再有4名16至18歲的青年男子同樣向警察承認與案件有關。日本警方最初以傷害致死將6人拘捕。