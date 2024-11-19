日本北海道大學生裸屍案疑兇改控重罪　施襲青年手機拍下過程

上月在日本北海道發生的大學生裸屍案，北海道警方在上周末（16日）對兩名女被告，死者的女友八木原亞麻，以及八木原的朋友川村葉音，改以搶劫、欺詐及盜竊的罪名拘捕後，再對另外2名同案少年改以相關罪名拘捕，而餘下兩人也可能會被提升控罪。日本媒體又指，警察在其中一名施襲少年的手機，發現了對死者施暴時的影片。
在上月的26日，20歲的千歲市大學生長谷知哉，被發現倒斃於江別市的一個公園。死者當時躺臥在公園的路上，身上所有物品及衣服都失去，上半身多處有瘀傷裸屍公園。經法醫檢驗後，證實是受到多人施襲後重傷死亡。之後長谷的女友，同齡的八木原亞麻向警察自首，承認與案有關。而八木原兼職時認識的好友，同為20歲的川村葉音也在之後向警察自首，之後再有4名16至18歲的青年男子同樣向警察承認與案件有關。日本警方最初以傷害致死將6人拘捕。
不過在審問過後，證實八木原是因為長谷提出在自己大學畢業後分手，而聯絡好友求助，之後川村夥同另外4名青年，與八木原及長谷在案發的公園見面，其間向長谷施暴。而八木原及川村之後拿取了死者的信用卡在附近的便利店，購買了30包約值1.9萬日圓的食物及香煙。而之後除了八木原外，川村與另外4男乘坐川村的私家車到札幌市尋找櫃員機，把死者的提款卡內的錢取走，合共約12.7萬日圓。至於死者的衣服及手機等，之後在札幌的一條河邊被尋回。
控罪較原本嚴重
北海道警方在上周末，先對八木原及川村提升控罪，並以搶劫、欺詐及盜竊的罪名再拘捕，同時今日也對其中2名青年改以搶劫、欺詐、欺詐未遂及盜竊罪名拘捕，預計餘下2人也會改控更嚴重的控罪。根據日本律師指出，按日本法律傷害致死罪刑期以3年為起點，最多為20年，而盜竊罪就是10年以下刑期及罰款不多於50萬日圓，兩罪合併也最多可判3年以上刑期，最多為30年。而搶劫殺人罪就可被判處終身監禁及死刑。
死者女友否認施襲
北海道警方最新透露，在施襲的少年手機，發現了向死者襲擊時的片段。而八木原亞麻向警察聲稱自己沒有對死者施襲，只是在旁邊取笑以及鼓吹青年施暴。警察未有透露被捕6人有沒有承認新的控罪。