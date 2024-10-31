日本北海道大學生裸屍案　死者疑因提出分手惹禍

日本北海道大學生裸屍公園的案件，當地電視台報道，6名被捕疑兇中，死者長谷知哉的女友八木原亞麻的好友川村葉音，向警察透露了向長谷施襲的原因。川村表示長谷在上周五（25日）與八木原會面時，表示要到明年之後就會分手，原因是長谷將會離開北海道尋找工作，而川村因為要讓長谷道歉，故召集多人對長谷施加襲擊。
北海道的HTB電視台報道，表示調查警員透露，20歲的被捕女子川村葉音向他們透露襲擊長谷的原因。川村指，長谷是因為想向八木原提出在一年後分手而與八木原會面。據報長谷是打算在大學畢業後離開北海道到東京尋找工作。川村又指出，他們率眾毆打長谷，本來是要長谷向八木原道歉。根據日本媒體的報道，八木原與川村是一同兼職的友好，在江別市的不同大學上課。而其他的4名男子，是川村的朋友。
據之前的案情，長谷在上周五晚相約八木原在江別市會面，而長谷就獨自乘車到江別市，之後與八木原在家中會談。而大約在當晚11時許，長谷與八木原就前往出事的公園。長谷的屍體在上周末（26日）的早上被人發現，當時長谷的屍體仰臥在公園的路上，全身赤裸，衣服及財物都未有被發現。而之後當晚八木原向警察自首，其後事件揭發後川村等的5人亦陸續向警方投案。