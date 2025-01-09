日本北海道大學生裸屍案　4少年被送刑事檢控

去年10月在日本北海道發生的大學生被圍毆致死，並赤裸伏屍公園的案件。北海道札幌市的家庭法院決定將4名16至18歲未成年少年移送到檢察官提出刑事起訴程序，意味他們不獲得未成年犯的保護。而當中18歲，與死者並不認識的少年，被認定為案件主謀。

一名20歲的大學生長谷知哉去年10月，被發現全身赤裸倒臥北海道江別市一個住宅區內的公園。其後死者女友，以及女友一同兼職的朋友等，陸續向警察自首承認與案件有關。然而當中的4名疑犯年齡僅16至18歲，而交由家庭法院決定是否對4人作出刑事起訴，最終法院在周三（8日）決定移送回檢察部門，並對4人作刑事起訴。