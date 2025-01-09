日本北海道大學生裸屍案　4少年被送刑事檢控

去年10月在日本北海道發生的大學生被圍毆致死，並赤裸伏屍公園的案件。北海道札幌市的家庭法院決定將4名16至18歲未成年少年移送到檢察官提出刑事起訴程序，意味他們不獲得未成年犯的保護。而當中18歲，與死者並不認識的少年，被認定為案件主謀。
一名20歲的大學生長谷知哉去年10月，被發現全身赤裸倒臥北海道江別市一個住宅區內的公園。其後死者女友，以及女友一同兼職的朋友等，陸續向警察自首承認與案件有關。然而當中的4名疑犯年齡僅16至18歲，而交由家庭法院決定是否對4人作出刑事起訴，最終法院在周三（8日）決定移送回檢察部門，並對4人作刑事起訴。
18歲少年被列為案中主犯
法院的理由指出，其中一位18歲擔當兼職，事發前與死者不認識的少年為案件的主犯，指他是指導整宗案件的主謀，並需要就事件受到嚴厲的指責。負責的法官指出，死者一直沒有作出抵抗，但仍長時間受暴力襲擊，造成很高的死亡風險。而被列主犯的少年，自行先作出襲擊，並要求死者提供金錢，又鼓勵其他人參與襲擊，行為極其自私，故沒有斟酌餘地。而其餘3名少年，當中18歲高中男生就因為在死者身上搜索金錢及貴重品，並在死者試圖逃走時踢向其頭部，而17歲，死者女友友人的男友就因為向死者索取金錢，並毆打死者的臉及腹部等。法官指3人有需要為事件反省，並指他們有相當重要的責任。
根據日本的刑法，未成年人可以不需要要對成年的刑法，並獲得保護。然而在重大的案件及極其嚴重的罪行，法院可移送回檢察官，並提出與成人相同的刑事起訴。案中的兩名已成年的女子，分別為死者女友的八木原亞麻及八木原兼職的友人川村葉音，原被控傷害致死罪，其後被改控較嚴重的搶劫殺人罪。而在過去一年，日本北海道已發生多宗青少年的嚴重罪行，當局已關注有關問題。