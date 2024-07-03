日本北海道少女被推落橋警發現重要影片　拘留期限前落案起訴惡女

17歲日本少女村山月被推落橋死亡案件，日本北海道警察正式向21歲疑兇內田梨瑚，以殺人嫌疑作出起訴。日本媒體指，警方對內田的拘留只到今日（3日），並以早前發現一條村山危坐在橋邊被迫向內田道歉的影響作為佐證而提出起訴。

根據日本媒體指，這宗受關注的少女被推落橋致死的案件，其實是源於村山將內田食拉麵的相片放上網，被指未獲得內田准許，而遭到內田的追究。內田因此夥同另一名19歲少女，及一對同為16歲的少年少女一同到北海道留萌市，與村山會面。內田在勒索村山不果，繼而將她帶走及拍攝猥褻影片。由於內田一直否認殺人，辯稱自己只是將村山遺棄在橋邊離開，並不知道村山墮橋，而根據當地的扣留期限會在今日屆滿，故警方要決定是否作出殺人罪的起訴。