日本北海道札幌降初雪 比去年早22天 小樽市民：冬天終於來了

日本北海道札幌市周日降初雪，地面和車上均鋪上一層薄雪。(互聯網)

令人期待的北海道白雪天即將來臨，札幌市周日(20日)降下這個冬季第一場雪(初雪)，相隔7年再度在10月降初雪，較去年提早22天。包括稚內、旭川、網走及帶廣等地，也都在這兩天觀測到初雪。

北海道初雪較平均提早8天

北海道文化放送(UHB)報道，北海道附近從周六(19日)開始轉變為冬季型態氣壓分布，強烈冷空氣流入上空，札幌市周日清晨降下初雪。這是當地相隔7年再度在10月降初雪，不僅較去年提早22天，相較往年也提早8天。

除了札幌，從周六晚到周日上午，稚內、旭川、網走及帶廣等地都觀測到初雪，且初雪時間不是跟往年差不多，就是提早約10天。小樽市至周日仍殘留一層薄雪，市民說「好冷，冬天終於來了」。