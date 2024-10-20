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國際
2024-10-20 16:02:23

日本北海道札幌降初雪 比去年早22天 小樽市民：冬天終於來了

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日本北海道札幌市周日降初雪，地面和車上均鋪上一層薄雪。(互聯網)

日本北海道札幌市周日降初雪，地面和車上均鋪上一層薄雪。(互聯網)

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令人期待的北海道白雪天即將來臨，札幌市周日(20)降下這個冬季第一場雪(初雪)，相隔7年再度在10月降初雪，較去年提早22天。包括稚內、旭川、網走及帶廣等地，也都在這兩天觀測到初雪。

北海道初雪較平均提早8天

北海道文化放送(UHB)報道，北海道附近從周六(19)開始轉變為冬季型態氣壓分布，強烈冷空氣流入上空，札幌市周日清晨降下初雪。這是當地相隔7年再度在10月降初雪，不僅較去年提早22天，相較往年也提早8天。

除了札幌，從周六晚到周日上午，稚內、旭川、網走及帶廣等地都觀測到初雪，且初雪時間不是跟往年差不多，就是提早約10天。小樽市至周日仍殘留一層薄雪，市民說「好冷，冬天終於來了」。

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日本北海道札幌周日降初雪，較去年提早22天。(互聯網) 日本北海道札幌周日降初雪，地面可見冰粒。(互聯網) 日本北海道札幌藻岩山頂周日觀測到初雪。(互聯網) 日本北海道札幌市周日降初雪，地上散布冰粒。(互聯網) 北海道札幌市降初雪，車上鋪上一層薄雪。(互聯網)

日本電視台(Nippon TV)報道，除了北海道降初雪，出現「秋老虎」的東北至九州一帶，周日氣溫普遍大幅下降，例如周六高溫逾攝氏30度的東京市區，周日最高氣溫預測只有約21度。許多地區周日入夜後氣溫可能會更低。

秋老虎發威 東京破最遲「真夏日」紀錄

日本從北到西靠太平洋側等廣泛地區受暖空氣影響氣溫上升，東京市區周六(19日)錄得攝氏30.1度高溫，改寫2013年10月12日創下的自1875年開始統計以來最遲「真夏日」紀錄。

此外，福島縣浪江町及靜岡市清水區等地同樣出現「真夏日」。氣象廳表示，從低氣壓延伸的冷鋒正朝本州島方向移動，而來自南方的暖空氣朝冷鋒流入，造成岩手縣岩泉町小本地區周六最高氣溫達29度，創當地10月觀測史新高紀錄。

 

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