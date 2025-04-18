日本北海道港資酒店未啟用先破產　建築成本上漲拖欠工程費用

日本傳媒報道，位於北海道滑雪勝地二世古，一間由香港財團出資興建的高級酒店，在還未開幕就已經被申請破產，並已展開破產程序。據指香港公司因為建築成本持續上升，拖欠工程費用而被入稟申請破產。
北海道媒體「HTB北海道新聞」報道，位於二世古的「New World La Plume Niseko Resort」，位處於二世古黃金地段，鄰近滑雪場及飽覽日本百大名山之一，北海道羊蹄山全景。酒店聲稱提供219間包含露天浴池的房間以及5幢私人別墅，在2021年動工，原定在去年12月開幕，現時僅完成工程約3成，而工程早在去年6月停工。到本月8日，有關的香港企業已收到法院有關破產的裁決，並展開破產手續。
估計負債數十億日圓
據總承建商表示，因為有關的香港企業未有按照合約支付工程費用。由於未能如期支付相關的費用，總承建商向法庭申請該酒店破產。媒體表示，據日本的調查機構估計，酒店的負債達數十億日圓的規模。據當地工作的人表示，酒店工地附近有一棟為建築工人建設的宿舍，最多的時候有約100名工人留宿。
日本的專家指出，相信問題是建築成本不斷上升：「就建築而言，那裡的人工持續地上漲。要吸引人們到二世古工作，就需要巨大的建築成本。那是一個渡假勝地，也是一項投資，企業在考慮是否能收回成本時，就會發現這值不值得，這也是令項目開發變得困難的原因。」專家又指出，在今次的破產事件及有大型項目被中止規劃反映，二世古的外資開發熱潮可能正在轉變。