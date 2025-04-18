日本北海道港資酒店未啟用先破產　建築成本上漲拖欠工程費用

日本傳媒報道，位於北海道滑雪勝地二世古，一間由香港財團出資興建的高級酒店，在還未開幕就已經被申請破產，並已展開破產程序。據指香港公司因為建築成本持續上升，拖欠工程費用而被入稟申請破產。

北海道媒體「HTB北海道新聞」報道，位於二世古的「New World La Plume Niseko Resort」，位處於二世古黃金地段，鄰近滑雪場及飽覽日本百大名山之一，北海道羊蹄山全景。酒店聲稱提供219間包含露天浴池的房間以及5幢私人別墅，在2021年動工，原定在去年12月開幕，現時僅完成工程約3成，而工程早在去年6月停工。到本月8日，有關的香港企業已收到法院有關破產的裁決，並展開破產手續。