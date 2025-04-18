日本北海道港資酒店未啟用先破產　瑰麗酒店集團否認持有資產（更新）

【22:45更新】就有關本地媒體報道，指酒店為瑰麗酒店集團。瑰麗晚上聲明表示，近日在網站獲悉La Plume Niseko Resort TMK房地產及開發公司的破產消息。指有關公司是聘請瑰麗集團在其位於日本北海道二世古的酒店落成後作為管理方，不過酒店一直還沒有完工。集團及其母公司周大福企業，以及母公司旗下的所有附屬公司都與La Plume Niseko Resort TMK房地產及開發公司及其任何關聯公司沒有其他業務往來，亦不持有其任何資產。
日本傳媒報道，位於北海道滑雪勝地二世古，一間由香港財團出資興建的高級酒店，在還未開幕就已經被申請破產，並已展開破產程序。據指香港公司因為建築成本持續上升，拖欠工程費用而被入稟申請破產。
北海道媒體「HTB北海道新聞」報道，位於二世古的「New World La Plume Niseko Resort」，位處於二世古黃金地段，鄰近滑雪場及飽覽日本百大名山之一，北海道羊蹄山全景。酒店聲稱提供219間包含露天浴池的房間以及5幢私人別墅，在2021年動工，原定在去年12月開幕，現時僅完成工程約3成，而工程早在去年6月停工。到本月8日，有關的香港企業已收到法院有關破產的裁決，並展開破產手續。
估計負債數十億日圓
據總承建商表示，因為有關的香港企業未有按照合約支付工程費用。由於未能如期支付相關的費用，總承建商向法庭申請該酒店破產。媒體表示，據日本的調查機構估計，酒店的負債達數十億日圓的規模。據當地工作的人表示，酒店工地附近有一棟為建築工人建設的宿舍，最多的時候有約100名工人留宿。
日本的專家指出，相信問題是建築成本不斷上升：「就建築而言，那裡的人工持續地上漲。要吸引人們到二世古工作，就需要巨大的建築成本。那是一個渡假勝地，也是一項投資，企業在考慮是否能收回成本時，就會發現這值不值得，這也是令項目開發變得困難的原因。」專家又指出，在今次的破產事件及有大型項目被中止規劃反映，二世古的外資開發熱潮可能正在轉變。