日本北海道港資酒店未啟用先破產　瑰麗酒店集團否認持有資產（更新）

【22:45更新】就有關本地媒體報道，指酒店為瑰麗酒店集團。瑰麗晚上聲明表示，近日在網站獲悉La Plume Niseko Resort TMK房地產及開發公司的破產消息。指有關公司是聘請瑰麗集團在其位於日本北海道二世古的酒店落成後作為管理方，不過酒店一直還沒有完工。集團及其母公司周大福企業，以及母公司旗下的所有附屬公司都與La Plume Niseko Resort TMK房地產及開發公司及其任何關聯公司沒有其他業務往來，亦不持有其任何資產。

日本傳媒報道，位於北海道滑雪勝地二世古，一間由香港財團出資興建的高級酒店，在還未開幕就已經被申請破產，並已展開破產程序。據指香港公司因為建築成本持續上升，拖欠工程費用而被入稟申請破產。