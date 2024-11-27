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國際
2024-11-27 16:34:05

日本北海道酒吧起火疑與感情糾紛有關　昏迷40歲男子與酒吧女性有爭執縱火

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北海道札幌市發生的酒吧火警。(新聞截圖)

北海道札幌市發生的酒吧火警。(新聞截圖)

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周二（26日）在日本北海道的札幌市，發生的酒吧大火。據指事件可能與酒吧的客人與一名女性員工有感情糾紛有關。而警察透露，在店內發現疑有易燃液體，懷疑目前仍然昏迷的40多歲男子在店內縱火，事件中導致4人受傷，當中一名40多歲的男子昏迷，另外一名20多歲女職員全身被燒傷。

事發在周一的下午，在札幌市紅燈區的薄野，一間位於大廈二樓的酒吧起火。事件中導致3人，包括3名30多歲至50多歲的男子，以及1名20多歲的女職員受傷。日本媒體報道指，有知情人士表示目前仍然昏迷的40多歲男性，在當時帶着易燃液體進入酒吧，並向酒吧周圍潑灑易燃液體，隨後再用打火機點火。

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北海道的媒體表示，事發後有向酒吧附近的人士了解。據報懷疑縱火的男子，與酒吧的女職員發生感情糾紛。涉案的酒吧，據報是一間侍應以兔女郎打扮的酒吧，警察指縱火的男子不是隨機行動，而是有計劃的，不過具體詳細需要等待疑兇甦醒後才能查問。

北海道的酒吧發生火警發爆炸。(HBC北海道圖片) 發生火警的酒吧是一間兔女郎打扮的酒吧。(網上圖片) 發生火警的酒吧是一間兔女郎打扮的酒吧。(網上圖片)

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