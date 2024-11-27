日本北海道酒吧起火疑與感情糾紛有關　昏迷40歲男子與酒吧女性有爭執縱火

周二（26日）在日本北海道的札幌市，發生的酒吧大火。據指事件可能與酒吧的客人與一名女性員工有感情糾紛有關。而警察透露，在店內發現疑有易燃液體，懷疑目前仍然昏迷的40多歲男子在店內縱火，事件中導致4人受傷，當中一名40多歲的男子昏迷，另外一名20多歲女職員全身被燒傷。

事發在周一的下午，在札幌市紅燈區的薄野，一間位於大廈二樓的酒吧起火。事件中導致3人，包括3名30多歲至50多歲的男子，以及1名20多歲的女職員受傷。日本媒體報道指，有知情人士表示目前仍然昏迷的40多歲男性，在當時帶着易燃液體進入酒吧，並向酒吧周圍潑灑易燃液體，隨後再用打火機點火。