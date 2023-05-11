熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
國際
2023-05-11 12:35:52

日本千葉凌晨5級地震　居民憂大地震前兆

分享：
日本千葉縣凌晨發生地震。(NHK新聞截圖)

日本千葉縣凌晨發生地震。(NHK新聞截圖)

日本今日（11日）凌晨發生黎克特制5.2級的地震，暫時在千葉及神奈川造成4人受傷。然而，網上不少言論擔心會否是傳言已久的「南海海溝大地震」前兆。

日本時間清晨4時16分，日本千葉縣南部發生5.4級的地震，震源深度約40公里，氣象廳表示不會引發海嘯，其中在千葉縣分別有1名70多歲女子以及80多歲的女子，在家中跌倒受傷，而在神奈川亦有2人受傷。由於千葉縣位於首都圈，即使在東京市中心亦感受到搖晃。氣象廳表示，預計在未來一星期仍有同等程度的地震，尤其在未來2至3日，同時呼籲發生強烈搖晃的地區，注意出現石塊崩塌或山泥傾瀉的可能。

日本千葉縣凌晨發生地震。(weathernews.jp圖片)

日本千葉縣凌晨發生地震。(weathernews.jp圖片)

專家指非南海海溝大地震前兆

在日本一直有預言，將在近年在東京首都圈一帶的地區發生一次嚴重的地震，不少網民擔憂今次地震可能是大地震的前兆。不過有專家就表示，今次發生地震的地點，與原本預定稱為「南海海溝大地震」的地帶有一定的距離，相信並不是有關大地震的前兆。而網上亦有網民指，在近日於千葉一帶的天空拍到好像2011年3.11大地震時的「地震雲」，不過氣象廳網站就有解釋，指雲是大氣現象，而地震是地面的現象，兩者之間的影響沒有科學的驗證。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受