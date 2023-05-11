日本千葉凌晨5級地震　居民憂大地震前兆

日本今日（11日）凌晨發生黎克特制5.2級的地震，暫時在千葉及神奈川造成4人受傷。然而，網上不少言論擔心會否是傳言已久的「南海海溝大地震」前兆。
日本時間清晨4時16分，日本千葉縣南部發生5.4級的地震，震源深度約40公里，氣象廳表示不會引發海嘯，其中在千葉縣分別有1名70多歲女子以及80多歲的女子，在家中跌倒受傷，而在神奈川亦有2人受傷。由於千葉縣位於首都圈，即使在東京市中心亦感受到搖晃。氣象廳表示，預計在未來一星期仍有同等程度的地震，尤其在未來2至3日，同時呼籲發生強烈搖晃的地區，注意出現石塊崩塌或山泥傾瀉的可能。
午前4時16分ごろ、千葉県で震度5強の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。— NHKニュース (@nhk_news) May 10, 2023
この地震で
▼震度5強の揺れを千葉県木更津市で
▼震度5弱の揺れを君津市で観測しました。
【速報中】↓https://t.co/3NQisyHhFV#nhk_video pic.twitter.com/VVu22SxmY5
專家指非南海海溝大地震前兆
在日本一直有預言，將在近年在東京首都圈一帶的地區發生一次嚴重的地震，不少網民擔憂今次地震可能是大地震的前兆。不過有專家就表示，今次發生地震的地點，與原本預定稱為「南海海溝大地震」的地帶有一定的距離，相信並不是有關大地震的前兆。而網上亦有網民指，在近日於千葉一帶的天空拍到好像2011年3.11大地震時的「地震雲」，不過氣象廳網站就有解釋，指雲是大氣現象，而地震是地面的現象，兩者之間的影響沒有科學的驗證。
11日朝、千葉県南部を震源とする地震があり、千葉県木更津市で震度5強の揺れを観測しました— NHKニュース (@nhk_news) May 10, 2023
木更津市内の食器などの専門店では陳列している食器や花瓶、グラスなどが棚から落ちて割れ、床に散乱していましたhttps://t.co/3DpwmdheTg#nhk_video pic.twitter.com/IUtSyf03MN