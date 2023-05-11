日本千葉凌晨5級地震　居民憂大地震前兆

日本今日（11日）凌晨發生黎克特制5.2級的地震，暫時在千葉及神奈川造成4人受傷。然而，網上不少言論擔心會否是傳言已久的「南海海溝大地震」前兆。

日本時間清晨4時16分，日本千葉縣南部發生5.4級的地震，震源深度約40公里，氣象廳表示不會引發海嘯，其中在千葉縣分別有1名70多歲女子以及80多歲的女子，在家中跌倒受傷，而在神奈川亦有2人受傷。由於千葉縣位於首都圈，即使在東京市中心亦感受到搖晃。氣象廳表示，預計在未來一星期仍有同等程度的地震，尤其在未來2至3日，同時呼籲發生強烈搖晃的地區，注意出現石塊崩塌或山泥傾瀉的可能。