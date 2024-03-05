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國際
2024-03-05 19:14:44

日本千葉縣夫婦岩部分崩塌 疑與近日地震頻繁有關

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夫婦岩崩塌前後的分別。(互聯網)

夫婦岩崩塌前後的分別。(互聯網)

日本千葉縣夷隅市岸邊知名的觀光景點「夫婦岩」本月被發現部分石塊崩塌斷裂。縣政府土木事務所研判，原因可能跟2月下旬當地地震頻繁有關，正進行調查。

日本放送協會(NHK)報道，「夫婦岩」位於夷隅市一處海邊，由一大一小兩塊岩石組成，中間以神道教用以潔淨的咒具「注連繩」相連，成為吸引遊客造訪的景點。

夷隅市政府表示，鑑於社交平台上有網民發文指「岩石部分地方崩塌」，政府本月2日派員前往現場察看時，確認大塊岩石有部分崩塌。

為何岩石因地震崩塌？

負責管理海岸的夷隅土木事務所解釋，自數年前起，「夫婦岩」中的大塊岩石受到強風及大浪影響，並不斷被海水侵蝕，結構變弱的部分可能因地震搖晃而崩塌。

千葉縣東部外海及其周邊地區自2月下旬起地震頻繁，夷隅市分別在229日及31日發生規模3級地震，並在32日觀測到4級地震。夷隅土木事務所表示，「夫婦岩」可能因為接下來的地震等因素而再崩塌，呼籲民眾暫勿接近。

夫婦岩部分岩石崩塌。(互聯網) 夫婦岩部分岩石崩塌。(互聯網) 夫婦岩部分岩石崩塌。(互聯網) 夫婦岩部分岩石崩塌。(互聯網) 夫婦岩部分岩石崩塌。(互聯網) 夫婦岩部分岩石崩塌。(互聯網) 夫婦岩部分岩石崩塌。(互聯網)

居民：有些傷感

家住附近、拍攝「夫婦岩」已逾40年的一名男居民說，大塊岩石數年前開始受到海水侵蝕而穿了孔，隨著孔洞逐漸變大，最後形成拱狀，他228日前往查看，岩石還未崩塌。

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居民說，他常到這裡拍照並上傳社交網，現在大岩石崩塌後，變了3塊石，「感覺像小孩出生後的一家人」，但跟他上次來拍攝的樣貌已不同，讓人有些傷感。

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