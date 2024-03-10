日本千葉縣近期地震頻繁 民眾增購日用品 超市增庫存

日本千葉縣外海近期地震頻繁，不少居民憂慮會發生大地震，遂急忙採購防災物資。當地超市有見過去曾出現缺貨情況，也開始增加庫存，並呼籲民眾不用搶購。 《讀賣新聞》報道，日本從2月下旬起接連發生震源在千葉縣東面外海等處的地震，縣內超市、商店等的瓶裝水及「非常食」(包括罐頭、即食麵、杯麵、即食米及即食包裝食物)等貨品持續熱賣，估計居民可能受311大地震13周年將至及1月能登半島地震影響，而增購防災物資。 超市：存貨充足 鑑於311大地震時曾發生商品缺貨等情況，各商家都努力確保存貨。有店鋪負責人強調，「民眾不用著急購買，商品存貨都很充足」。

住在習志野市的一名75歲男子上周四(7日)跑到千葉市一間大型超市採購物品。他說，千葉縣地震變多，甚麼時候發生大地震都不知道，所以來買飲用水等物品。他得知能登半島地震後許多災民為食水而苦惱，所以之後開始慢慢採購水、攜帶式尿袋、廁紙及安全鞋等防災物品。

超市飲用水及「非常食」銷量增逾1倍 數家在千葉縣經營超市的公司表示，縣內近期對於飲用水及「非常食」等物品的需求增加。 大型超市經營者表示，從數據上來看，2月下旬到3月上旬地震頻繁發生的期間，他們在千葉縣42間分店的飲用水及「非常食」的營業額增長，較去年同期分別是1.3倍及1.8倍。

另一超市負責人表示，明顯看到購買整箱水及杯麵等「非常食」的民眾增加，估計可能是接近311大地震13周年，民眾提高了防災意識。而鑑於311大地震及新冠疫情期間曾出現生活必需品缺貨等情況，千葉縣各超市都在採取增加庫存等對策。 專家：羊群效應 日本同志社大學教授中谷內一也指出，過去災害後出現的必需品缺貨情況，很多時候只是製造商的貨尚未送到商店那裡，產品本身數量其實是充足的。一旦出現搶購潮，就會導致缺貨更加嚴重，因此呼籲民眾「應避免著急大量搶購商品」。