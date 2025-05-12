日本千葉縣84歲婦頭鼻流血 背有刀傷倒斃街頭 15歲少年被捕 警：兩人不認識

日本千葉縣千葉市周日(11日)發生令人髮指的街頭襲擊案，一名84歲老婦倒臥路邊，頭鼻流血昏迷，背部有刀傷，送院搶救後不治。經調查後，警方依殺人罪嫌拘捕一名15歲少年，他坦承犯案。報道指，疑犯與死者互不相識。 日本放送協會(NHK)、朝日新聞等媒體報道，案發於千葉市若葉區若松町，周日下午5時許，途人發現一名老婦倒臥街頭，頭部、鼻子流血，救護員到場，把傷者送院搶救，約1小時後宣告不治。警方查出，事主是住在附近的高橋八生，今年84歲，被發現時背部有刀傷，警方推斷她曾經受襲。

警方翻查老婦倒臥現場附近閉路電視畫面，鎖定一名15歲初中三年級男學生涉案，他同樣居於千葉市。周一，警方依殺人罪嫌將他拘捕。警方表示，老婦身上有數千日圓現金，相信她與疑犯互不認識。警方正調查犯案動機以及案發經過等。

街坊：死者文靜有禮 一名認識死者的女鄰居受訪表示，死者與丈夫和兒子同住，她看來文靜有禮，見面時會主動打招呼，得知她這樣遇害，感到很震驚。 案發地點為住宅區，位於JR總武本線都賀站以東約1公里。報道指，案件引發居民憂慮。一名住在附近的30多歲女子表示，警方在附近圍起封鎖線，發生這樣的事，兒子很害怕，學校通知家長，即使不上學，也不會以缺席處理，所以暫不會讓兒子回校。

愛知縣16歲少年殺七旬祖父母案 另外，本月9日愛知縣田原市亦發生少年殺人案。警方指，一名就讀高中三年級的16歲男生涉嫌當日凌晨在家殺害七旬祖父母後，白天仍照常回學上課，至傍晚返家後對母親說，「祖父母倒臥在睡房裡」，企圖裝成第一發現者。 警方經調查後將少年拘捕，懷疑他在9日凌晨2時左右，用刀刺向75歲祖父的頸部等多處，將祖父殺死。他承認殺害祖父，又暗示72歲的祖母也是他所殺。 警方指，兩名死者有多處刀傷，死因均為失血性休克。他們身穿睡衣，倒臥在睡床，因此推斷少年可能趁他們熟睡時犯案。

少年與祖父母住在主屋，父母住在院子裡一處建築物。凌晨案發時，全家人都在家中。周日，警方依殺人罪嫌將少年移送檢方。