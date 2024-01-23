日本協助漸凍人安樂死案　被告醫生稱不忍放下陷困苦的病人

日本一宗協助「漸凍人症」患者安樂死，而被檢控的醫生，今日（23日）在京都進行審訊。被告的醫生大久保愉一指，女患者林優里在社交媒體上向他求助，並感謝他答應為她尋求安樂死。大久保在審訊中表示：「很長的時間，我覺得自己不能把在我面前陷於困難的女性置諸不顧，我認為我需要做點事，儘管知道很快會被發現，但我亦決定要做。」 因為在2019年，聯同另一位醫生的山本直樹，對一名當時51歲，患有ALS漸凍人症的女子，注射有藥物而讓女子死亡事件，而被以殺人罪檢控的大久保愉一，今日繼續進行聆訊。大久保在早前的聆訊中，指有關的罪利，是他為林女士執行其意願。

大久保今日被問到，明知在目前執行林女士的意願屬違法，而仍為林女士執行，他指：「在訂立制度需要一段長時間，我不能把在眼前就陷於苦難的林女士置諸不顧。經過長時間的討論，這（安樂死）似乎仍不可能，但我不能讓她繼續受苦。我認為我需要做點事，儘管知道很快會被發現，但我亦決定要做。」大久保又表示，林在死前，透過輸入鍵盤向他表示「讓我死吧」，然後眼泛着淚向他表示感謝。 開設網誌研究安樂死 日本媒體指，大久保之前就開設了一個部落格，討論有關「讓長者『枯竭』的技術，以及經常分享有關安樂死的內容。大久保在之前審訊指出，只要是病人的意願，他就願意協助，他指不忍那些患者長期受着痛苦。他又指自己不是抱着任由他人死去的想法，自己並無意去殺人。