日本博物館買「法國大師名畫」 收藏25年方懷疑屬贗品急取消展覽

花大錢買的名作，結果竟然是贗品？日本德島縣立近代美術館，25年前以6720萬日圓（約332萬港元）購入法國立體派大師讓·梅金傑（Jean Metzinger）的一幅名畫《騎自行車》，沒想到最近卻被懷疑不是真跡，如今館方已取消展覽，調查是否贗品。
在20世紀初，法國大師畢卡索等人發起「立體主義」藝術運動，讓·梅金傑正是這個時期興起的作家，傳出贗品風波的《騎自行車》是他早期的作品之一，創作於1911年至1912年之間。
德島縣立近代美術館1999年在一間大阪藝廊介紹之下，以6720萬日幣價格購入該幅作品，曾被借給日本全國各地的博物館，包括位於東京的國立西洋美術館。
《騎自行車》被館方小心翼翼收藏了25年，但在6月館方接到一通來自藝文界人士的電話，表示在網上出現一篇文章，聲稱該作品真正的創作者，是被譽為天才偽造家的德國偽畫專家Wolfgang Beltracchi，據說他透過偽造著名藝術家的畫作已經進帳了數十億日圓。
對此德島縣立近代美術館館長竹內敏夫受訪時表示，「我根本不認為這是偽造的。我有一份真跡鑑定書，從購入以來我們一直很小心保存，所以被說是贗品我真的無言了，我認為需要一些時間來鑑定它的真假。」
該作品目前出借給京都的京瓷美術館，受到事件的影響，目前已取消在京都的展覽，而德島縣立近代美術館也將取消在本月27日起舉辦的收藏展。德島縣立現代美術館將繼續調查真偽，並將再次公開結果。
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