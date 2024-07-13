日本博物館買「法國大師名畫」 收藏25年方懷疑屬贗品急取消展覽

德島美術館發現花7000萬買的讓·梅金傑名畫（左）和網上流傳同名畫（右）有分別。

花大錢買的名作，結果竟然是贗品？日本德島縣立近代美術館，25年前以6720萬日圓（約332萬港元）購入法國立體派大師讓·梅金傑（Jean Metzinger）的一幅名畫《騎自行車》，沒想到最近卻被懷疑不是真跡，如今館方已取消展覽，調查是否贗品。

在20世紀初，法國大師畢卡索等人發起「立體主義」藝術運動，讓·梅金傑正是這個時期興起的作家，傳出贗品風波的《騎自行車》是他早期的作品之一，創作於1911年至1912年之間。

德島縣立近代美術館1999年在一間大阪藝廊介紹之下，以6720萬日幣價格購入該幅作品，曾被借給日本全國各地的博物館，包括位於東京的國立西洋美術館。