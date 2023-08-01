日本厚生勞動白皮書：年輕世代常感孤獨

日本政府厚生勞動省周二(1日)公布的2023年白皮書指出，30多歲的男性與20多歲的女性常感到孤獨。(資料圖片)

日本政府厚生勞動省周二(1日)公布的2023年度白皮書指出，30多歲的男性與20多歲的女性被評估經常抱持「孤獨感」的比率，在各自性別年齡層均排第一位。

厚生勞動白皮書｜年紀輕的人孤獨感更強烈

日本經濟新聞報道，被評估「經常感到」孤獨的年齡層，30多歲男性以10.4%居男性各年齡層之冠，而20多歲女性也以11.2%居女性各年齡層之冠。

跟60多歲後的年齡層相比，20多歲到50多歲的年齡層孤獨感比率高，在應該是跟公司等社會上接觸多的工作世代中，孤立感顯得更為強烈。

白皮書調查時使用「是否感覺未跟他人往來」等問法，而不使用「孤獨」等詞彙，之後根據回答來進行評分。

結果顯示，不論男女，逾5成20多歲到50多歲受訪者都被評估「經常感到」或「有時感到」孤獨；而在60多歲以上年齡層，這個比率僅為30%到40%左右。

厚生勞動白皮書｜常感孤獨的原因

獨自一人生活的「單身世帶」在2020年為38%，已逼近4成，而受到新冠疫情影響在家工作或透過視像會議溝通等愈來愈普及，這種與人面對面機會的減少，是孤獨感增加的原因之一。

在家足不出戶的人當中，有約半數持續3年以上、逾兩成甚至持續7年以上，長期化的情況變為嚴重；而高齡者跟未就業的50多歲子女同住陷入生活困頓，則被稱為「8050問題」。

面臨像「8050問題」等多種困難的家庭，不靠兼採數種社福對策無法解決，因此，在白皮書中將這種情況稱為「存在於制度間的課題」，並列舉年輕照顧者及單親家庭等為重點協助對象。