日本去年刑事案暴增逾10.2萬宗 逾7成民眾感到治安惡化

日本去年刑法犯罪數較前一年激增17%，至70萬3,424宗，較前一年增加10萬2,093宗，回到新冠疫情擴大前的2019年水平。警察廳民調顯示，民眾「體感治安」也惡化。對此，警察廳官員表示治安形勢嚴峻，未來關注犯罪數字趨向的同時，也將強力推動相關對策來減少罪案發生。
刑事案宗數相隔20年後反彈
警察廳公布的2023年犯罪情勢統計顯示，警察廳定義的刑法犯罪數從最高峰的2002年約285萬宗後持續減少，但到了2022年時以60萬1,331宗、相隔20年反彈，2023年較2022年大增10萬2,093宗。
從犯罪類別來看，2023年路上強盜及單車遭竊等「街頭犯罪」為24萬3,995宗，較2022年增加21%，推升整體刑法犯罪數。
暴力案增加與防疫解封有關
傷害及暴力案方面，2023年也較2022年增加，警察廳研判可能與疫情趨緩、解除防疫限制造成人潮恢復有關。
殺人及性犯罪等「重大犯罪」，2023年總計1萬2,375宗，較2022年增加29.8%，跟疫情前的2019年相比，也大幅增加25%。
詐騙案金額大增70億日圓
有關冒充兒孫詐騙長者等「特殊詐騙」案件數，2023年總計1萬9,033宗，較2022年增加8.3%。2023年詐騙金額比2022年增加約70億日圓(約3.68億港元)，至約441億日圓(約23.19億港元)。
警察廳2023年10月以年滿15歲的5,000名男女為對象進行民調，被問到這10年來治安有否變好，71.9%受訪者認為「治安惡化」或「整體來說治安惡化」，較2022年調查的67.1%增長4.8個百分點，可以看出民眾「體感治安」同步惡化。