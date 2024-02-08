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國際
2024-02-08 17:46:32

日本去年刑事案暴增逾10.2萬宗 逾7成民眾感到治安惡化

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警察廳民調顯示，逾7成受訪民眾認為近10年「治安惡化」。(資料圖片)

警察廳民調顯示，逾7成受訪民眾認為近10年「治安惡化」。(資料圖片)

日本去年刑法犯罪數較前一年激增17%，至703,424宗，較前一年增加102,093宗，回到新冠疫情擴大前的2019年水平。警察廳民調顯示，民眾「體感治安」也惡化。對此，警察廳官員表示治安形勢嚴峻，未來關注犯罪數字趨向的同時，也將強力推動相關對策來減少罪案發生。

刑事案宗數相隔20年後反彈

警察廳公布的2023年犯罪情勢統計顯示，警察廳定義的刑法犯罪數從最高峰的2002年約285萬宗後持續減少，但到了2022年時以601,331宗、相隔20年反彈，2023年較2022年大增102,093宗。

從犯罪類別來看，2023年路上強盜及單車遭竊等「街頭犯罪」為243,995宗，較2022年增加21%，推升整體刑法犯罪數。

暴力案增加與防疫解封有關

傷害及暴力案方面，2023年也較2022年增加，警察廳研判可能與疫情趨緩、解除防疫限制造成人潮恢復有關。

殺人及性犯罪等「重大犯罪」，2023年總計12,375宗，較2022年增加29.8%，跟疫情前的2019年相比，也大幅增加25%

警察廳民調顯示，逾7成受訪民眾認為近10年「治安惡化」。(資料圖片) 警察廳民調顯示，逾7成受訪民眾認為近10年「治安惡化」。(資料圖片)

詐騙案金額大增70億日圓

有關冒充兒孫詐騙長者等「特殊詐騙」案件數，2023年總計19,033宗，較2022年增加8.3%2023年詐騙金額比2022年增加約70億日圓(3.68億港元)，至約441億日圓(23.19億港元)

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警察廳202310月以年滿15歲的5,000名男女為對象進行民調，被問到這10年來治安有否變好，71.9%受訪者認為「治安惡化」或「整體來說治安惡化」，較2022年調查的67.1%增長4.8個百分點，可以看出民眾「體感治安」同步惡化。

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