日本去年捕獲逾1.2萬隻熊創新高　目擊數字增近倍

日本熊隻出沒頻繁成為去年的關注焦點，環境省今日（7日）公布去年4至11月全日本發現熊出沒的報告以及捕捉的熊隻數字都創有記錄的新高。當中發現熊出沒報告就有4.7萬宗，較之前最高的2023年2.4萬宗急增近一倍。而被捕捉及獵殺的熊隻有1.2萬多隻，比最高紀錄的9,000多隻大幅增加。

日本環境省公布，在2025年4至11月為止，全日本的熊出沒報告為47,038宗，是自2009年有記錄以來最高，較之前2023年24,348宗大幅上升近一倍。而被捕獵的熊隻，有12,659隻，是自2006年有記錄最高的數字，比2023年9,276隻亦大明顯上升。