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國際
2024-06-05 17:00:00

日本去年生育率1.2創新低　連續8年減少（更新）

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日本生育率持續下降。(路透社資料圖片)

日本生育率持續下降。(路透社資料圖片)

日本厚生勞動省今日（5日）公布最新數據顯示，2023年該國生育率為1.2，即代表每名婦女平均生育1.2個子女，創1947年有統計以來新低，亦是連續8年減少；2022年日本生育率為1.26。

東京都只有0.99 唯一不到1的地區

各都道府縣的總和生育率也都低於前年，以區域計算，東京都出生率最低，只有0.99，是唯一不到1的地區，最高是沖繩縣，有1.6。出生人數方面，去年日本有72.7萬名嬰兒出生，較對上一年減少4.3萬人，是1899年有紀錄以來最少。結婚人數47.4萬對，創戰後最低。在死亡人數部份，2023年為157.5萬人，較2022年增加6,886人，創有統計以來新高。

日本出生率續創新低。(美聯社)

日本出生率續創新低。(美聯社)

厚生勞動省指，少子化主要原因跟經濟不穩定及難以兼顧工作跟育兒等有關，進入年輕人口急速減少的2030年代前，是扭轉少子化危機的最後機會，有必要加快採取措施應對，包括鼓勵男子育兒假期、增加年輕一代收入等。

日本政府：2030年前是最後機會

日本內閣官房長官林芳正在今日例行記者會上，被問到有關的問題。林表示：「少子化的主因，是因為經濟的不穩定、工作與育兒難以兼顧等複雜的因素，造成很多個人難以實現結婚、生子及養兒的願望。很多人生兒育女的希望還未實現。」他續指：「少子化持續的狀況已經進入危急的關頭，在年輕人口將急劇減少，在進入2030年代前的6年，將是我們扭轉少子化走勢的最後機會，我們有需要採取急切措施應對少子化問題。」

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林表示，日本政府去年底已推出有關的《孩子們的未來戰略》，當中包括增加年輕人的收入，改變社會整體結構以及意識，以及無縫地支援家庭按自己要求去養育子女，作為未來的政策支柱，並會以前所未有的規模去支援有關改變少子化的政策。林又表示政府將會增加兒童的補助及津貼，以及建立所有幼兒都可以上幼稚園的制度等。他指政府會加快強化對有關生兒育女的支援。

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