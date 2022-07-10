日本參院選舉今投票 安倍拉票遇刺身亡左右選情

日本參議院選舉今日投票，除了測試去年10月上任的首相岸田文雄的施政表現是否獲民眾支持，決定執政自民黨與盟友公明黨能否獲過半數改選議席繼續掌控參院，今次焦點也包括前首相安倍晉三上周五為自民黨拉票期間遇弒身亡會否影響選民投票意欲。截止早上11時，投票率為10.44%，較2019年參院選舉同時段投票上升9.7%。這次選舉關注議題包括能源和食品價格上漲對策、在俄烏戰爭下增強防衛的安保政策，以及修改《憲法》等，投票於當地晚上8時結束，結果最快在香港時間今晚深夜揭曉。

「我們剛失去安倍，希望自民黨勝出」

一名67歲退休選民說，「我們剛失去安倍先生，我想自民黨贏很多選票，他們可以穩定國家。」有分析認為，自民黨獲很多選民同情，勝券在握。日本參院半數議席每3年選一次，今次選舉選出125個議席，包括124個改選議席，以及神奈川選區1個補選議席。自民和公明兩黨須取得當中55席，才可保住參院過半數優勢，並令「修憲勢力」維持由國會提議修憲所需的三分二以上議席。各黨領袖有共識不會藉安倍遇害爭取選票。岸田文雄一直獲安倍支持，即使安倍已卸任近8年在政壇仍具影響力，雖然日圓疲弱，他仍贊成央行繼續量化寬鬆刺激經濟政策，以及增加國防預算。

自、公兩黨呼籲選民對穩定的政權運作給予支持；立憲民主黨提倡限期下調消費稅稅率等「生活安全保障」；日本維新會提出行政財政改革；共產黨反對增加防衛費；國民民主黨提出加薪；令和新選組提出房租補貼；社民黨反對修改《憲法》第九條；NHK黨則提出減稅。