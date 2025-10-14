日本又現滋擾食肆影片　少女徒手拿壽司飲豉油被起底

再有日本青年在連鎖迴轉壽司店進行滋擾，並拍片放上網分享。受影響的日本藏壽司在今日（14日）發公告，表示已知悉影片相關人士的身分，並向警察進行商討跟進。而日本網民已將涉事的3名女生個人資料在網上公開。
藏壽司表示，他們已知道在山形市的南館店內，有食客徒手觸摸壽司以及其他的迷惑行為，並將影片放上社交平台。而公司已經知悉有關人士的身分，並向警察進行商討及採取後續情況。公司表示，在得悉有關影片後，已立即更換店內的商品，同時在客人離開後，立即收起檯上的調味品消毒。公司對發生有關的事件表示遺憾，並會嚴肅處理。
曾在拉麵店作出類似滋擾
根據網上的影片，涉事少女在社交平台Instagram上發布，片中一名少女先用手打開壽司碟，再用手觸摸在帶上的壽司，之後再拿起豉油樽，直接將豉油倒入口，之後更「舐」豉油樽的出口位。網上大批日本網民將少女起底，並指出其中一位女生在當地就讀高中二年級，並已公開其住址。同時有網民在她們社交平台，也發現曾在拉麵店作出相似的迷惑行為。
過去日本已不止一次出現類似的事件，當中更有青年被判刑，未成年者亦需要家長繳付巨額的賠償。
【悲報】くら寿司（山形市）で回転する寿司を素手で触る、醤油ボトルを舐めたと思われる行為をする女子学生。— コレコレ@超配信者😷 (@korekore19) October 11, 2025
スシロー醤油ペロペロ少年が6700万円の損害賠償請求をされたというニュースがあっても未だにこういう迷惑行為が絶えない…
※モザイクはこちらでかけてます pic.twitter.com/3WCLXKPtPJ