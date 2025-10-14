日本又現滋擾食肆影片　少女徒手拿壽司飲豉油被起底

再有日本青年在連鎖迴轉壽司店進行滋擾，並拍片放上網分享。受影響的日本藏壽司在今日（14日）發公告，表示已知悉影片相關人士的身分，並向警察進行商討跟進。而日本網民已將涉事的3名女生個人資料在網上公開。

藏壽司表示，他們已知道在山形市的南館店內，有食客徒手觸摸壽司以及其他的迷惑行為，並將影片放上社交平台。而公司已經知悉有關人士的身分，並向警察進行商討及採取後續情況。公司表示，在得悉有關影片後，已立即更換店內的商品，同時在客人離開後，立即收起檯上的調味品消毒。公司對發生有關的事件表示遺憾，並會嚴肅處理。