日本另類女僕Cafe爆紅 最「後生」店員65歲也賣萌(多圖有片)

日本群馬縣桐生市有一間獨特的女僕Cafe咖啡館，最近成為全國熱話，它每月只營業一天，而且只開兩個小時。最特別的是該Cafe對女僕年齡要求「十分嚴格」，不是年輕的女孩，而是幾位65歲以上的奶奶。由當地一家致力於為長者和兒童創造活動場所的非營利組織創辦，原本希望以長者及其家人為主要服務對象，但近來也吸引了年輕人光顧。

以生死為主題 日媒報道，這家名為「冥土喫茶」的女僕Cafe於去年7月成立，旨在為長者提供一個放鬆聚會的地方，同時讓任職女僕的長者透過工作預防老人痴呆。該店又以生死為主題，希望讓長者和家人更坦然和開放地面對生老病死的議題。「冥土」（めいど）在日文中與「女僕」（メイド）同音，但「冥土」有「地獄」的意思。

這間Cafe只在每個月第一個周六營業，從早上8時開至10時，店內有7名介乎65至72歲的女僕，提供低卡路里的「冥土便當」以及飲料。女僕上菜時會念「魔法咒語」：「萌喪萌喪，心動，希望你吃得開心。」她們甚至還會賣萌撒嬌。 「冥土喫茶」入口還用藍色繩索佈置傳說中的冥河「三途川」（分隔現世與彼世的河流），而其廁所更被命名為「極樂淨土」。另外，店內亦有類似皮影戲的紙芝居及棺材體驗活動，目的就是創造一種輕鬆的氛圍，鼓勵大家討論年齡增長的話題。

東京大阪年輕人也光顧 咖啡廳的知名度正透過社交平台擴大，各地顧客都慕名而來，甚至有來自東京、大阪的年輕人，也會專程到店體驗。一位85歲的男長者從其他城市來光顧，雖然一開始有些害羞，但他還是和女僕們一起比心：「和她們聊天，我的心情得到了治癒。」 被年輕女孩讚可愛 65歲女僕「感覺自己也變年輕」 其中一位65歲的女僕表示，在和比自己年長的顧客交談時，會學到很多東西，而被年輕女孩誇讚可愛，會感覺自己也變年輕。

