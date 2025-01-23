日本另類女僕Cafe爆紅 最「後生」店員65歲也賣萌(多圖有片)

日本群馬縣桐生市有一間獨特的女僕Cafe咖啡館，最近成為全國熱話，它每月只營業一天，而且只開兩個小時。最特別的是該Cafe對女僕年齡要求「十分嚴格」，不是年輕的女孩，而是幾位65歲以上的奶奶。由當地一家致力於為長者和兒童創造活動場所的非營利組織創辦，原本希望以長者及其家人為主要服務對象，但近來也吸引了年輕人光顧。
以生死為主題
日媒報道，這家名為「冥土喫茶」的女僕Cafe於去年7月成立，旨在為長者提供一個放鬆聚會的地方，同時讓任職女僕的長者透過工作預防老人痴呆。該店又以生死為主題，希望讓長者和家人更坦然和開放地面對生老病死的議題。「冥土」（めいど）在日文中與「女僕」（メイド）同音，但「冥土」有「地獄」的意思。
這間Cafe只在每個月第一個周六營業，從早上8時開至10時，店內有7名介乎65至72歲的女僕，提供低卡路里的「冥土便當」以及飲料。女僕上菜時會念「魔法咒語」：「萌喪萌喪，心動，希望你吃得開心。」她們甚至還會賣萌撒嬌。
「冥土喫茶」入口還用藍色繩索佈置傳說中的冥河「三途川」（分隔現世與彼世的河流），而其廁所更被命名為「極樂淨土」。另外，店內亦有類似皮影戲的紙芝居及棺材體驗活動，目的就是創造一種輕鬆的氛圍，鼓勵大家討論年齡增長的話題。
東京大阪年輕人也光顧
咖啡廳的知名度正透過社交平台擴大，各地顧客都慕名而來，甚至有來自東京、大阪的年輕人，也會專程到店體驗。一位85歲的男長者從其他城市來光顧，雖然一開始有些害羞，但他還是和女僕們一起比心：「和她們聊天，我的心情得到了治癒。」
被年輕女孩讚可愛 65歲女僕「感覺自己也變年輕」
其中一位65歲的女僕表示，在和比自己年長的顧客交談時，會學到很多東西，而被年輕女孩誇讚可愛，會感覺自己也變年輕。
【衝撃】メイドは全員65歳以上 「冥土喫茶」 おまじないは「喪え喪えキュン」— 痛いニュース(ﾉ∀`) | 公式ツイッター (@itainews_com) January 17, 2025
三途の川を渡って入店、メニューには血の池ジュースなどがあり入店したおじいちゃんは終始気まずい雰囲気だった模様。
入場時に六文銭持ってないと身ぐるみ剝がされます。#桐生市 #メイド喫茶pic.twitter.com/X9h35oiq03