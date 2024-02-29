日本合掌村居民嬲爆怒數六宗罪 直斥華人旅客行為不檢

位於日本岐阜的白川鄉合掌村，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，沒想到最近卻亂象叢生。當地人投訴，春節期間有部分華人旅客把暖暖包扔馬桶，還把垃圾藏雪堆，真的非常缺德。
暖包用完就扔馬桶 積雪融化後堆滿垃圾
日本在農曆春節迎來大批華人遊客，但沒想到也出現許多亂象。據日本媒體《ディリー新潮》（Daily Shincho）報導，由於當地氣溫較低，不少遊客會使用暖包，但沒想到用完就扔馬桶，造成嚴重阻塞，每週得請人來修理好幾次，真的不勝其擾。
還有一名民宿老闆透露，很多人都將吃完的糰子竹籤或喝完的寶特瓶，直接塞在積雪當中，乍看以為沒有垃圾，但等積雪融化後，才發現「裡面堆滿垃圾」。
白川觀光協會的井高篤史表示，「白川鄉沒有徵收入場費用，因此預算有限、無法增設太多垃圾桶，也因此很多人都會把垃圾丟在廁所當中。」
闖入私有土地 擅拿屋主雪鏟玩雪
但除了垃圾公害外，居民最受不了的就是私有土地遭闖入，有遊客還會擅拿屋主的雪鏟來玩雪；還有住家的私有停車場，被遊客的租賃車亂停，即便告知對方也遭無視。
甚至有不少遊客直接走在馬路中央，影響車輛行駛，若按喇叭提醒，還會遭到白眼對待。
由於遊客一系列的脫序行為，使得當地居民時常與華人遊客發生爭吵，白川觀光協會不得不派出中文翻譯出面協調。
據亞洲最大的旅行預約網站「KKday」顯示，岐阜縣是繼東京、大阪、北海道、京都之後，近期躍居日本人氣第五的觀光都市。
其中岐阜縣最具知名的觀光旅遊目的地，便是位於白川鄉的合掌村。
白川觀光協會的井高篤史指出，來訪的觀光客約8到9成是外國遊客，雖然直至去年為止大多都是歐美遊客，但今年因疫情趨緩以及春節假期影響，近期以大陸遊客佔大多數，再加上香港、台灣的華人遊客數就佔了外國觀光客的四成左右。
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