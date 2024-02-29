日本合掌村居民嬲爆怒數六宗罪 直斥華人旅客行為不檢

日本在農曆春節迎來大批華人遊客，但沒想到也出現許多亂象。據日本媒體《ディリー新潮》（Daily Shincho）報導，由於當地氣溫較低，不少遊客會使用暖包，但沒想到用完就扔馬桶，造成嚴重阻塞，每週得請人來修理好幾次，真的不勝其擾。

位於日本岐阜的白川鄉合掌村，被聯合國教科文組織列為世界文化遺產，沒想到最近卻亂象叢生。當地人投訴，春節期間有部分華人旅客把暖暖包扔馬桶，還把垃圾藏雪堆，真的非常缺德。

暖包用完就扔馬桶 積雪融化後堆滿垃圾

日本在農曆春節迎來大批華人遊客，但沒想到也出現許多亂象。據日本媒體《ディリー新潮》（Daily Shincho）報導，由於當地氣溫較低，不少遊客會使用暖包，但沒想到用完就扔馬桶，造成嚴重阻塞，每週得請人來修理好幾次，真的不勝其擾。

還有一名民宿老闆透露，很多人都將吃完的糰子竹籤或喝完的寶特瓶，直接塞在積雪當中，乍看以為沒有垃圾，但等積雪融化後，才發現「裡面堆滿垃圾」。

白川觀光協會的井高篤史表示，「白川鄉沒有徵收入場費用，因此預算有限、無法增設太多垃圾桶，也因此很多人都會把垃圾丟在廁所當中。」