日本名勝小島同遭觀光公害　南韓遊客隨處吸煙惹神社下逐客令

日本的觀光公害問題，繼續引起討論。在日本與南韓之間的對馬島，也受到大批南韓旅客的不禮貌行為困擾，當中一間近千年歷史的神社，決定在門口豎立告示，不再准許韓國人內進。

位於長崎縣的對馬島，位於日本與南韓之間，在電子遊戲《對馬戰鬼》的推動下，更為人所認識。而因為與南韓非常接近，也吸引不少南韓人到當地觀光。在島上的和多都美神社，在有記載的歷史是自公元1160年已存在，甚至有說是在再早200年已獲下令建造。然而伴隨而來也是更多的觀光公害。