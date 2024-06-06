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國際
2024-06-06 18:50:09

日本名勝小島同遭觀光公害　南韓遊客隨處吸煙惹神社下逐客令

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對馬島上的神社表明禁止韓國人進入。(新聞截圖)

對馬島上的神社表明禁止韓國人進入。(新聞截圖)

日本的觀光公害問題，繼續引起討論。在日本與南韓之間的對馬島，也受到大批南韓旅客的不禮貌行為困擾，當中一間近千年歷史的神社，決定在門口豎立告示，不再准許韓國人內進。

位於長崎縣的對馬島，位於日本與南韓之間，在電子遊戲《對馬戰鬼》的推動下，更為人所認識。而因為與南韓非常接近，也吸引不少南韓人到當地觀光。在島上的和多都美神社，在有記載的歷史是自公元1160年已存在，甚至有說是在再早200年已獲下令建造。然而伴隨而來也是更多的觀光公害。

南韓遊客在神社隨處吸煙。(影片截圖)

南韓遊客在神社隨處吸煙。(影片截圖)

神社負責人曾反遭暴力襲擊

神社早前就在社交媒體發放影片，指有南韓的旅客在非指定的地點內吸煙，而且更是把煙頭隨處掉棄。在當地的規則是不能隨處吸煙，更何況是隨處拋棄垃圾。然神社方面表示，他們雖然試過多次提醒這些遊客不要在非指定地點吸煙，但不時反過來被這些遊客責罵，甚至有動粗的情況。神社負責人指，在島上的道路越來越多煙頭。而有關滋擾行為更不止這些，遊客在島上逆線行駛以及胡亂泊車阻塞道路情況亦增加。

因此神社決定豎立韓語告示，表明不接受韓國遊客進入。有關的告示雖然引起了種族歧視的爭議，附近的食肆也表示：「我能理解這想法，但針對韓國人是有點過份」，不過神社表示早已對警察就有關南韓遊客行為問題作出查詢，據報是因為有關的行為與南韓遊客衝突，甚至被打。神社負責人就表示：「很多韓國人的不敬行為，對我們小小的神社來說很難應付。因此以後，我們不會解除禁止韓國人進入的禁令。」

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