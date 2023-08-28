日本名古屋25歲女子被灌32杯龍舌蘭醉倒慘遭性侵　昏迷1個月不治身亡

被告是有大量前科的黑幫份子

據日本週刊報道，今年5月，42歲的板谷博希被指控在名古屋中區的一家餐廳，軟硬兼施地對一名女子灌酒。據悉女子當時被迫喝下32杯酒精含量為40%的龍舌蘭後醉倒，板谷便將失去意識的她帶到飯店房間性侵得逞。5/12，愛知縣警察以綁架性侵等罪將他移送法辧。不幸的是，在約莫1個半月後，受害者在醫院死於急性酒精中毒引起的缺氣性腦死。報道中指出，受害者遭灌酒後就再也沒有清醒，事後雖然被救護車送到醫院治療，但還是一直處於昏迷狀態。

據悉被告板谷是一名前科累累的黑幫份子，曾犯下搶劫、盜竊等罪，後因毆打、敲詐勒索未遂等罪名被捕。但是出獄後的他仍舊沒有悔改，持續犯案，是名古屋有名的頭痛人物。在板谷的社交平台上他幾乎每天都會發佈與朋友和漂亮女子一起喝酒的照片，其中一些影片還可以看到他們惡劣的灌酒行徑，例如要求女性一口氣喝掉一瓶香檳等等，他還會在貼文上面加註「清酒黑幫」（sake yakuza）的標籤，相當囂張。如今因為受害者死亡，名古屋地方檢察廳表示，將要求地方法院將起訴書改為準強迫性交導致死亡，認為被告強迫受害者喝了32杯龍舌蘭酒，與受害者的死亡存在因果關係。

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