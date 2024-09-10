日本名門大學美女因醜聞被取消參選資格　上周墜樓身亡惹關注

高橋茉莉在日本名門大學的慶應大學畢業，並曾當選為慶應大學小姐，更參選過日本小姐選舉，在東日本地區獲選。在今年的2月，她被國民民主黨推舉為代表該黨出戰東京15區的眾議院補選。不過及後她透過社交媒體上拍片哭訴，因為個人的性取向、生活方式受到該黨的內部討論後，被要求以「身體不適」為理由退出選舉。不過根據日本的雜誌指，高橋是因為被揭發過去曾經擔任陪酒女郎而被黨內部視為問題而要求停止參選。

今年2月日本的國民民主黨，原本推薦一名慶應大學畢業的政壇新人高橋茉莉，出戰東京的眾議員代表補選。然而及後遭報道指高橋過去擔任過陪酒女郎以及質疑不當申領生活補貼，最後被國民民主黨取消提名。高橋在上星期三（4日）被發現在東京的一幢住宅外疑跳樓身亡，事件因此引起關注。

▼社交媒體拍片哭訴被取消提名▼

及後國民民主黨的代表玉木雄一郎曾回應，指他們不會因為她曾經在擔任陪酒就取消其提名，又稱是因為「可能違法問題」。在高橋之前的影片上，她承認自己曾有一段時間生活陷入困難，遇上經濟問題，需要接受生活補貼，因此被懷疑是因為她擔任陪酒同時又接受補貼是違法的疑惑。但該黨最後沒有就「違法」作出解釋而未能得知原因。

政黨稱因「違法」問題取消提名

玉木雄一郎在高橋茉莉傳出死訊後再發聲明，聲稱在高橋被取消提名後仍有關注高橋的狀況，對於高橋的死感到震驚。又指因為收到各方的評論後，決定刪除過去有關的社交媒體評論，並指因為不想對家屬造成二次傷害而不會再作評論。不過有另一位日本政壇美女，東京港區區議員的新藤加菜就指，高橋的事件不只是國民民主黨的責任，她批評因為高橋被取消提名事件引發的騷動，對於一些人來就可能是很有趣的話題。指一些公眾對公眾人物的批評指摘已超過成為誹謗中傷，呼籲公眾也思考。

另外根據過去的雜誌報道又指，高橋在2018年時與男團Travis Japan成員川島如惠留認識，並拍拖6年，雙方發展至已會見雙方家長及談婚論嫁的階段，但也因為有關的參選提名取消而令雙方關係無疾而終。