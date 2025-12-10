日本向法國表達邀中國出席G7憂慮　高市早苗下月與南韓總統會談

中日關係緊張之際，日本媒體報道政府向明年G7峰會議長國的法國，就法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）邀請中國國家主席習近平出席的構思表達慎重的要求。另外，南韓總理李在明會在下月訪問日本，並會在高市早苗家鄉奈良會面，並計劃在前首相安倍晉三遇刺現場獻花。

中日關係自上月高市早苗發表對台言論後，越來越緊張。在早前法國總統馬克龍，曾提出考慮邀請習近平出席明年法國的七國集團峰會。日本媒體報道，日本政府已向法國提出關注，並敦促法國應該謹慎回應。他們指擔心基本價值不符的中國的參與會議，將難以進行坦誠的對話。G7峰會明年6月在法國東部的埃維昂萊班舉行，法國作為議長國有權邀請非G7國家出席，而彭博上月指，馬克龍有在考慮邀請習近平出席。在上星期，外相茂木敏充在記者會上表示：「日本重視與七國集團的團結，因為七國集團共同擁有民主、法治等基本價值。」日本媒體表示，政府消息人士指「七國集團的意義，在於擁有諸多共同價值的成員國可以進行深入探討。」並以此向法國表達意見。