日本向法國表達邀中國出席G7憂慮　高市早苗下月與南韓總統會談

中日關係緊張之際，日本媒體報道政府向明年G7峰會議長國的法國，就法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）邀請中國國家主席習近平出席的構思表達慎重的要求。另外，南韓總理李在明會在下月訪問日本，並會在高市早苗家鄉奈良會面，並計劃在前首相安倍晉三遇刺現場獻花。
中日關係自上月高市早苗發表對台言論後，越來越緊張。在早前法國總統馬克龍，曾提出考慮邀請習近平出席明年法國的七國集團峰會。日本媒體報道，日本政府已向法國提出關注，並敦促法國應該謹慎回應。他們指擔心基本價值不符的中國的參與會議，將難以進行坦誠的對話。G7峰會明年6月在法國東部的埃維昂萊班舉行，法國作為議長國有權邀請非G7國家出席，而彭博上月指，馬克龍有在考慮邀請習近平出席。在上星期，外相茂木敏充在記者會上表示：「日本重視與七國集團的團結，因為七國集團共同擁有民主、法治等基本價值。」日本媒體表示，政府消息人士指「七國集團的意義，在於擁有諸多共同價值的成員國可以進行深入探討。」並以此向法國表達意見。
另外，南韓總統李在明將在1月13及14日訪問日本，並將安排奈良市舉行會談。而會談地點會在奈良時代建立，與朝鮮的百濟國人民抵達日本有深厚關係的東大寺舉行。報道指兩國的外交人員指，希望兩國能在中日關係惡化下，確認雙方的關係及繼續改善。而據報道指，雙方會安排在奈良市舉行晚宴，並會到安倍晉三遇刺的大和西大寺車站附近獻花。
日防衛大臣：沒使用「了解」言詞
對於有關中國公開中國戰機與日本海上自衛隊艦艇的通話，指日方稱「了解」中國軍機進行演練。日本防衛大臣小泉進次郎在今日舉行臨時記者會回應。他表示根據防衛省的記錄，與中國方面2次進行通訊，而防衛省的艦載直升機在第一次的通訊後起飛，在通話時自衛隊沒有使用「了解」的言詞。小泉又表示，中方沒有向日方交代訓練的詳情，因此資訊不足，無法避免出現危險。小泉又表示，無論事前是否收到訓練的通知，日方都有緊急升宣的必要性，因為需要對從航空母艦起飛的飛機保持警惕。他又指日方在進行對領空入侵的應對，而沒有證據顯示在事發時日方的自衛隊飛機有對中國遼寧號的飛機作出雷達照射，相反是中方在對應對領空入侵採取措施的日本飛機進行約30分鐘的間歇照射。