日本命案｜夫妻自殺後遺書提供線索　警方100公里外找到冰凍女屍拘捕3人

日本大阪堺市最近發生一對夫妻在家輕生命案，然而案件出現驚人插曲，現場遺書竟提及「滋賀縣有其他遺體」，以及3個人名，警方循線索尋獲1具女屍被凍在另1間民宅冷凍庫。

綜合日本傳媒報道，大阪警方先前接報，一名57歲男子與一名71歲女子在堺市住所輕生，經調查後發現2名死者為夫妻關係，現場留有1封遺書，內容提到「滋賀縣長濱市還有其他遺體」，並寫上3個人名。滋賀縣警方展開調查，在當地1間民宅的大型冷凍庫裡找到1具身分不詳的女屍，女死者身上無明顯外傷，且衣著完整，為這件懸案增添詭譎。