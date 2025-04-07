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國際
2025-04-07 13:14:00

日本命案｜夫妻自殺後遺書提供線索　警方100公里外找到冰凍女屍拘捕3人

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日本大阪府堺市最近發生1對夫妻輕生事件，警方透過遺書找到1名存放在冷凍庫的不明女屍。（NTV截圖）

日本大阪府堺市最近發生1對夫妻輕生事件，警方透過遺書找到1名存放在冷凍庫的不明女屍。（NTV截圖）

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日本大阪堺市最近發生一對夫妻在家輕生命案，然而案件出現驚人插曲，現場遺書竟提及「滋賀縣有其他遺體」，以及3個人名，警方循線索尋獲1具女屍被凍在另1間民宅冷凍庫。

綜合日本傳媒報道，大阪警方先前接報，一名57歲男子與一名71歲女子在堺市住所輕生，經調查後發現2名死者為夫妻關係，現場留有1封遺書，內容提到「滋賀縣長濱市還有其他遺體」，並寫上3個人名。滋賀縣警方展開調查，在當地1間民宅的大型冷凍庫裡找到1具身分不詳的女屍，女死者身上無明顯外傷，且衣著完整，為這件懸案增添詭譎。

電視台列出五人的人物關係圖。（影片截圖） 警方調查得知嫌疑犯野中秀紀的妻子數年前搬去和岩瀨父子同住，後來不明原因過世。（NTV截圖） 大阪堺市與滋賀縣長濱市距離約100公里。（影片截圖） 屋主岩瀨浩一郎、其子岩瀨龍彥和親戚野中秀紀被捕。（影片截圖） 警方根據遺書資料，在冷凍庫中發現女屍。（影片截圖） 女屍被懷疑是野中秀紀去世5年的妻子。（影片截圖） 女屍年齡及身份未明。（影片截圖）

警方深入調查後逮捕72歲的屋主岩瀨浩一郎、其49歲擔任法院書記官的兒子岩瀨龍彥，還有岩瀨父子的62歲親戚野中秀紀。巧合的是，大阪堺市輕生夫妻遺書中所指的「遺體」，疑似是野中秀紀去世5年的妻子。至於為何這對大阪堺市的輕生夫妻，要在遺書中提到100公里外的滋賀縣有遺體，目前還未知原因。

野中秀紀妻子5年前去世

警方透露，岩瀨父子疑因財務問題，約10年前賣掉舊屋，搬到滋賀縣長濱市，且野中的亡妻原先也住在大阪堺市，多年前搬到長濱市，和岩瀨父子一起生活，但因不明原因過世，鄰居表示當時有舉辦葬禮。

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最快一周後才可解剖女屍

目前警方推測岩瀨父子與野中秀紀3人涉嫌將女屍遺棄在冷凍庫裡，但因屍體疑似已在冷凍庫裡存放一段時間，需要至少1周才能對其進行司法解剖，後續將調查4人是否曾有糾紛，並確認女屍真正死因和身分。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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