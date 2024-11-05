日本和歌山失蹤德國大學生屍體尋回　留下多個疑點

上月報稱在日本失蹤的德國大學生，其遺體在今月初於和歌山市的海邊被尋獲，身上穿上牛仔褲但沒有上衣，目前仍在調查其死因。不過根據日本媒體指，該學生其實沒有購買回程機票，令事件充滿疑點。 21歲德國大學生禾姆（Claudio Worm）在9月21日獨自前往日本旅遊，在遊歷東京後，於9月底轉到關西的和歌山縣，並入住當地民宿。在10月10日與母親透過社交媒體作最後聯繫就失去聯絡，其父親透過朋友於10月16日向日本警方報案，指禾姆失蹤。其後日本警方證實在他失蹤的翌日被發現部份行李出現在河邊一個公廁，並在附近再發現其手機。

日本海上保安廳在本月1日，於和歌山市的田倉琦海岸發現一具男性屍體，在經過DNA分析，證實與禾姆一致。屍體被發現時臉部朝上，屍體有多處損傷，未能確定死因，但估計死亡時間是10月上旬。而屍體當時仍穿牛仔褲，但沒有上衣及鞋。 沒有預訂回程機票 不過日本媒體指，禾姆的失蹤及死亡仍遺留多個疑點。當中禾姆在9月30日到達和歌山，並入住民宿至10月10日，當中沒有異常，並按時退房，以及把租用的單車退回。然而禾姆的學校原定是10月12日開學，並向家人表示當日會回國，但按警察調查，禾姆沒有預訂過回程的機票。

退房後疑曾寄居廁所 另外，根據警察調查所得，禾姆最後現身是在10月11日晚的8時半，被南海電鐵車站閉路電視拍到身處和歌山市站的附近。由於他是在之前一日已向民宿退房，而他曾向民宿表示，希望逗留至當日下午5時。而根據閉路電視影像，懷疑禾姆在車站的附近度過了一晚，而在發現他隨身物品的多用途廁所內，發現了屬於他的護照、手錶，還整齊地放置好牙膏及牙刷。警察又在上月底，在JR和歌山站的一個儲物櫃內，發現疑為禾姆的行李箱，然而他的財物，包括銀包及金錢都沒有發現。 根據禾姆一個德國的女性同學透露，在10月12日的凌晨仍有與禾姆聯絡，當時他表示自己喝過酒，但顯示沒有醉，而且很喜歡在和歌山的時間。