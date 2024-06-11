日本商界罕見建議政府 盡快引入夫婦可選擇不同姓制度 容許女性婚後使用本身姓氏

日本現行法律規定結婚後的夫婦必須同姓，95%的夫婦是妻子改成丈夫的姓氏。(資料圖片)

日本最大經濟團體「日本經濟團體連合會」(經團連)周一(10日)公布由該組織高層通過的「建議」，要求政府修法，盡快引入結婚時能讓夫婦可選擇不同姓氏的「選擇性夫婦不同姓制度」。

95%女性婚後改成丈夫姓氏

日媒報道，日本現行法律規定結婚後的夫婦必須同姓，而95%的夫婦是妻子改成丈夫的姓氏。但許多日本女性改姓後，希望能在職場上使用舊姓，因此許多人在職場上以舊姓當作「通稱」的趨勢正在擴大。

商界警告：可能成為企業的商業風險

經團連的建議指出，這種狀況在外國難以被理解，「隨著女性在職場上持續穩定發展，這可能成為企業的商業風險，從企業經營的角度來看是不能忽視的重大課題」。例如到外國出差時，訪問大使館或安檢嚴格的企業時，名冊上的「通稱」與正式身份證明上的姓氏若不一致，經常發生被拒絕入內的問題。