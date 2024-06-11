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國際
2024-06-11 12:11:07

日本商界罕見建議政府 盡快引入夫婦可選擇不同姓制度 容許女性婚後使用本身姓氏

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日本現行法律規定結婚後的夫婦必須同姓，95%的夫婦是妻子改成丈夫的姓氏。(資料圖片)

日本現行法律規定結婚後的夫婦必須同姓，95%的夫婦是妻子改成丈夫的姓氏。(資料圖片)

日本最大經濟團體「日本經濟團體連合會」(經團連)周一(10)公布由該組織高層通過的「建議」，要求政府修法，盡快引入結婚時能讓夫婦可選擇不同姓氏的「選擇性夫婦不同姓制度」。

95%女性婚後改成丈夫姓氏

日媒報道，日本現行法律規定結婚後的夫婦必須同姓，而95%的夫婦是妻子改成丈夫的姓氏。但許多日本女性改姓後，希望能在職場上使用舊姓，因此許多人在職場上以舊姓當作「通稱」的趨勢正在擴大。

商界警告：可能成為企業的商業風險

經團連的建議指出，這種狀況在外國難以被理解，「隨著女性在職場上持續穩定發展，這可能成為企業的商業風險，從企業經營的角度來看是不能忽視的重大課題」。例如到外國出差時，訪問大使館或安檢嚴格的企業時，名冊上的「通稱」與正式身份證明上的姓氏若不一致，經常發生被拒絕入內的問題。

經團連會長十倉雅和對此表示，「不能僅視為當事人的個人問題，對企業而言已成為商業風險」，直言「選擇性夫婦不同姓是多樣性政策的首要之務」。

許多日本女性婚後改姓後，希望能在職場上使用舊姓，因此許多人在職場上以舊姓當作「通稱」的趨勢正在擴大。(資料圖片) 經團連指出，隨著女性在職場上持續穩定發展，「通稱」與正式身份證明上的姓氏若不一致，這可能成為企業的商業風險。(資料圖片)

經團連建議具影響力

經團連今年較早時已兩度要求政府導入「選擇性夫婦不同姓制度」，但這次是首度納入強烈反映該組織意向的「建議」。該「建議」是由會長以及20名副會長等人協議後，經過高層的批准所決定的事項。

彙整商界意見的經團連，提供的經濟政策建議對日本政府的政策具有影響力，惟像這次提出與家庭有關的修法建議相當罕見。

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