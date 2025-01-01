日本善心人除夕借「月光假面」之名捐助車禍孤兒 連續52年捐款逾107萬日圓

好人好事……日本新潟縣一名好心人每年都會借虛構英雄「月光假面」之名默默行善，從1974年起至今從未間斷，累計捐出逾百萬日圓給派出所。警方將收到的善款全數轉交給交通事故孤兒基金。 日本放送協會(NHK)報道，新潟縣佐渡市一個派出所除夕收到署名「月光假面」人士的捐款，這樣的捐款形式至今已是第52年。 善款放在車輛引擎蓋上 除夕下午3時左右，佐渡市兩津派出所警員發現停車場車輛引擎蓋上，放著一個裝著現金和字條的袋子。袋裡全是硬幣，總金額為9,950日圓(約491.6港元)，字條上寫著「這是每天一枚一枚存下來的零錢，如果能對因為交通事故等困擾的人多少有所幫助的話，對我來說就是幸福」，文末署名「月光假面」。

善心人謙稱「金額不多」 不僅如此，除夕凌晨1時左右，佐渡市的佐和田派出所入口櫃枱，也被放了一個信封，裡面有2萬日圓(約988港元)現金，以及寫著「雖然金額不多，但請用來幫助交通孤兒(因交通事故失去父母的孤兒)」字條。

警方對善長表達由衷感謝 警方表示，這位署名「月光假面」的善長至今已捐款52次，總計捐款逾107萬日圓(約5.28萬港元)。警方將捐款全數用在協助交通孤兒的基金。 佐渡警察署副署長藤之木昭朗對捐款者表達由衷感謝之意，稱「我們會依其意願把捐款全數交給交通孤兒基金，希望對交通孤兒有幫助」。

NST新潟綜合電視台報道，兩津派出所從1974年至今已連續52年收到相同形式的捐款。佐和田派出所則是從1987年起連續39年收到這些善款。