日本單親母燒炭自殺獲救　車內兩子女慘死以殺人罪被捕

日本兵庫縣在月初發生一宗慘案，一名只當兼職的單親媽媽在高砂市的一個公園停車場內企圖燒炭自殺，然而她之後報警表示兩名孩子死了，並被到場人員成功救回。27歲的母親永松露音在今日（16日）被兵庫縣警方以殺人嫌疑拘捕。

27歲的永松，在兵庫縣的加古川市與10歲的長子永松旺駕及3歲的幼女永松玲央楠居住。在本月9日，她駕車到高砂市的一個公園內，意圖與兩個孩子在車內燒炭自殺。警方表示，在當日夜晚，永松致電警方，表示自己的孩子死了，警察到場發現在駕駛席的永松昏迷，手腕有割傷，口吐白沫送院，及後成功獲救，而後座的兩名子女就證實死亡，但二人身上沒有外傷，死因同為急性一氧化碳中毒。