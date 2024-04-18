日本四國愛媛縣強烈地震修訂為6.6級　當局指有數人受傷(有片)

日本愛媛縣附近海域昨晚發生強烈地震，位於四國的愛媛縣和高知縣部分地區震感強烈，造成數人受輕傷。日本氣象廳凌晨召開記者會，宣布將這次地震由6.4級上調至6.6級，震源深度從50公里更正為39公里。這場地震無發生海嘯的危險。
內閣官房長官林芳正表示，地震造成數人受輕傷，已送院治理。首相岸田文雄就表示，已派出直升機了解情況，將盡快做好災害應對工作。日本傳媒報道，高知縣宿毛市有水管破裂、路燈倒塌、電線斷裂，愛媛縣多地發生山泥傾瀉。愛媛縣和高知縣部分地方鐵路線路停止運行，松山高速公路因震後安全檢查部分路段禁止通行。
日本氣象廳：一星期內或發生最大震度6弱地震
日本氣象廳地震海嘯監視課長原田智史於當地凌晨1時許召開記者會說明，地震震央在豐後水道(位於四國愛媛縣與九州大分縣之間，連結太平洋與瀨戶內海的海域)，地震深度推估是50公里，後來修為39公里。原田智史呼籲民眾，震度強的地區，發生屋舍傾毀、土石流等的可能性增高，要嚴加注意。此外，也請震度強地區民眾注意下雨，今後一星期內可能發生最大震度6弱的地震，尤其是今後2、3天之內，要提高警覺。
A magnitude 6.6 earthquake hit western Japan on Wednesday night. Officials say there was no tsunami. Chief Cabinet Secretary Hayashi Yoshimasa says several people were taken to hospital with minor injuries. https://t.co/bZpiKm94yl pic.twitter.com/uG7LuzfhdJ— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) April 17, 2024