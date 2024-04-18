日本四國愛媛縣強烈地震修訂為6.6級　當局指有數人受傷(有片)

日本四國愛媛縣強烈地震修訂為6.6級，當局指有數人受傷。(AP)

日本愛媛縣附近海域昨晚發生強烈地震，位於四國的愛媛縣和高知縣部分地區震感強烈，造成數人受輕傷。日本氣象廳凌晨召開記者會，宣布將這次地震由6.4級上調至6.6級，震源深度從50公里更正為39公里。這場地震無發生海嘯的危險。

內閣官房長官林芳正表示，地震造成數人受輕傷，已送院治理。首相岸田文雄就表示，已派出直升機了解情況，將盡快做好災害應對工作。日本傳媒報道，高知縣宿毛市有水管破裂、路燈倒塌、電線斷裂，愛媛縣多地發生山泥傾瀉。愛媛縣和高知縣部分地方鐵路線路停止運行，松山高速公路因震後安全檢查部分路段禁止通行。