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國際
2024-04-18 11:15:00

日本四國愛媛縣強烈地震修訂為6.6級　當局指有數人受傷(有片)

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日本四國愛媛縣強烈地震修訂為6.6級，當局指有數人受傷。(AP)

日本四國愛媛縣強烈地震修訂為6.6級，當局指有數人受傷。(AP)

日本愛媛縣附近海域昨晚發生強烈地震，位於四國的愛媛縣和高知縣部分地區震感強烈，造成數人受輕傷。日本氣象廳凌晨召開記者會，宣布將這次地震由6.4級上調至6.6級，震源深度從50公里更正為39公里。這場地震無發生海嘯的危險。

內閣官房長官林芳正表示，地震造成數人受輕傷，已送院治理。首相岸田文雄就表示，已派出直升機了解情況，將盡快做好災害應對工作。日本傳媒報道，高知縣宿毛市有水管破裂、路燈倒塌、電線斷裂，愛媛縣多地發生山泥傾瀉。愛媛縣和高知縣部分地方鐵路線路停止運行，松山高速公路因震後安全檢查部分路段禁止通行。

日本傳媒報道，高知縣宿毛市有水管破裂、路燈倒塌、電線斷裂，愛媛縣多地發生山泥傾瀉。(AP)

日本傳媒報道，高知縣宿毛市有水管破裂、路燈倒塌、電線斷裂，愛媛縣多地發生山泥傾瀉。(AP)

日本氣象廳：一星期內或發生最大震度6弱地震

日本氣象廳地震海嘯監視課長原田智史於當地凌晨1時許召開記者會說明，地震震央在豐後水道(位於四國愛媛縣與九州大分縣之間，連結太平洋與瀨戶內海的海域)，地震深度推估是50公里，後來修為39公里。原田智史呼籲民眾，震度強的地區，發生屋舍傾毀、土石流等的可能性增高，要嚴加注意。此外，也請震度強地區民眾注意下雨，今後一星期內可能發生最大震度6弱的地震，尤其是今後23天之內，要提高警覺。

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