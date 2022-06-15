日本通過規管強迫或威脅AV拍攝　AV女優批行動只是表面

日本參議院今日(15日)是今屆的最後的一個會期，因此多項議案將在今日完成審議。當中包括稱為《AV出演救濟法》的法案，規管有關強迫或威脅AV拍攝的情況。然而有AV女優在法案通過後就指出，有關法案只是流於表面，實際上令結果更多不確定性，當中包括轉化為地下。

因應日本今年將成人年齡下調至18歲，而引發有關AV拍攝的討論。有關的避免青年人遭受到強迫或威脅下拍攝成人影片，而推行所謂的《AV出演救濟法》。

首2年寬限解約期為2年

根據有關的法例，不論男女及年齡，有關AV影片的拍攝，要在一個月前提交有關的拍攝合約，當中需要列明拍攝的內容及有關性行為的動作，出演者有權對不合意的內容作出拒絕。而有關影片，需要在拍攝後的4個月才向外發布。而在影片發布後的一年內，出演者有權提出無條件解約，同時廠方需要回收有關的影片，並且不得對出演者索償。而在法例實施之後的首2年，有關的合約解除條件放寬為2年，待新法實施2年後的才會轉為1年。

若有不實合約內容或妨害解除合約行為，有關人士需要面臨不多於3年的監禁以及300萬日圓以下的罰款。而違反合約以及說明合約內容，亦會面臨不多於6個月的監禁以及100萬日圓罰款。

AV女優反指令認真工作者受剝削

AV女優天使萌就在Twitter上，為法案作出解說。天使萌表示，自己並不反對法案，但她認為法案只屬於表面，還有很多不清晰的部份。天使萌指出，雖然演出者將可以任意解除合約，不過這只會增加接觸到這一個行業的人，她指還有一些屬於自己決定、自己想出演的人們，她們的機會被剝奪了，而她們的聲音也沒有被反映。她又指，人不單是在得到拯救而成長，也需要在自己作出決定，為自己尋找機會而成長，否則只會造就更多不負責任的成年人。

天使萌透露，AV女優其實都是自己在個人營運，拍攝片商以及事務所都不是社福機構，她認為最好的方法是設立一個機構，讓業界人士在內討論有關的內容，應該做甚麼、怎麼去做，讓業界的人發表自己的意見。天使萌又指出，有關的法例其實只是讓拍攝變得嚴格，但是若然因為貧困而拍片的女孩，可能因為法案而轉為地下。她指，這其實只不過是讓想認真的在行業工作的人反而受到剝削。她又指，雖然有關團體把拍攝者和出演者描繪為加害者與受害者的關係，但天使萌指，實際上其實就是一同拍攝的快樂同伴。