日本國民零食美味棒又加價 網民理解：店裡總有美味棒令人很安心

「美味棒」從1979年推出以來，始終維持每支10日圓(約0.53港元)售價，但在2022年1月相隔42年漲價2日圓，主因是原材料與運費高漲。距離上次漲價2年多，Yaokin如今宣布，因主要原材料如粟米和植物油等價格持續上漲，人工費用、包裝材料費用，以及運費也大增，公司無法繼續承受成本壓力，因此須再度加價。

日本網民對於「美味棒」加價多半表示理解。有人平心而論：「在這個時代，加價是無可奈何。從發售以來，美味棒一直進行研發，至今已推出35種口味。雖然售價便宜是它的魅力，但我個人認為，相比於數量減少，或是尺寸縮小的隱形漲價，我更能接受明確說明的漲價。」

也有網民分享童年回憶，「在昭和、平成、令和這3個時代，美味棒一直賣10日圓，本身就很了不起，店舖裡總有美味棒這一點，讓人感到很安心」。

網民分享童年回憶

他說，「我小時候放學回家，都會經過一間由穿著圍裙的婆婆開的零食店，跟她用5日圓、1日圓湊出來買一支美味棒，一邊吃，一邊踢著碎石回家，還歷歷在目。我現在已是上班的大人了，漲價3日圓沒關係，如果真的吃緊，就算漲到20日圓我也會買」。