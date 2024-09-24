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國際
2024-09-24 18:52:51

日本國民零食美味棒又加價 網民理解：店裡總有美味棒令人很安心

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日本國民零食美味棒。(互聯網)

日本國民零食美味棒。(互聯網)

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日本國民零食「美味棒」2022年相隔42年加價2日圓，一時成為熱話。生產商Yaokin周二(24)宣布再加價，從101日起出貨的全系列商品，建議每支零售價從稅前的12日圓(0.64港元)漲為15日圓(0.8港元)

生產商冀消費者理解

「美味棒」從1979年推出以來，始終維持每支10日圓(0.53港元)售價，但在20221月相隔42年漲價2日圓，主因是原材料與運費高漲。距離上次漲價2年多，Yaokin如今宣布，因主要原材料如粟米和植物油等價格持續上漲，人工費用、包裝材料費用，以及運費也大增，公司無法繼續承受成本壓力，因此須再度加價。

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Yaokin表示，「為確保商品持續穩定供應，我們不得不從10月起調整商品價格。我們將繼續致力於生產美味、有趣、令顧客安心、安全的商品，懇請各位給予理解與支持」。

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日本網民：加價是無可奈何

日本網民對於「美味棒」加價多半表示理解。有人平心而論：「在這個時代，加價是無可奈何。從發售以來，美味棒一直進行研發，至今已推出35種口味。雖然售價便宜是它的魅力，但我個人認為，相比於數量減少，或是尺寸縮小的隱形漲價，我更能接受明確說明的漲價。」

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也有網民分享童年回憶，「在昭和、平成、令和這3個時代，美味棒一直賣10日圓，本身就很了不起，店舖裡總有美味棒這一點，讓人感到很安心」。

網民分享童年回憶

他說，「我小時候放學回家，都會經過一間由穿著圍裙的婆婆開的零食店，跟她用5日圓、1日圓湊出來買一支美味棒，一邊吃，一邊踢著碎石回家，還歷歷在目。我現在已是上班的大人了，漲價3日圓沒關係，如果真的吃緊，就算漲到20日圓我也會買」。