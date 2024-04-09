日本團體調查僅一成半青年覺得未來會變好　同調查中國卻達八成半

日本一個團體公布，他們早前向6個國家的17至19歲青年人進行調查，詢問他們對國家未來的看法，當中認為日本未來會向好僅得約15%，是6個國家最低，而當中最高是中國，有85%青年認為國家會向好。

日本慈善組織「日本財團」，在今年2至3月期間，透過網上向日本、美國、英國、中國、南韓及印度，抽選出各1,000名17至19歲的男女性進行調查。組織自2018年開始就因應選舉年齡下降，而向日本18歲左右的年輕人意識進行調查。其中在「我的國家在未來的想法」中，回應「會變好」的中國青年大約有85%，其次是約80%的印度，而南韓有約40%，英國及美國則分別只有25%左右，而日本最低，僅15.3%。