日本團體調查僅一成半青年覺得未來會變好　同調查中國卻達八成半

日本一個團體公布，他們早前向6個國家的17至19歲青年人進行調查，詢問他們對國家未來的看法，當中認為日本未來會向好僅得約15%，是6個國家最低，而當中最高是中國，有85%青年認為國家會向好。
日本慈善組織「日本財團」，在今年2至3月期間，透過網上向日本、美國、英國、中國、南韓及印度，抽選出各1,000名17至19歲的男女性進行調查。組織自2018年開始就因應選舉年齡下降，而向日本18歲左右的年輕人意識進行調查。其中在「我的國家在未來的想法」中，回應「會變好」的中國青年大約有85%，其次是約80%的印度，而南韓有約40%，英國及美國則分別只有25%左右，而日本最低，僅15.3%。
自我認同感低下
在日本青年的選擇中，「我不清楚」佔最多，有31.5%，而「會變差」有29.6%、「沒有改變」則是23.6%。至於「我是否被別人需要」以及「我擁有值得自豪的個性」的兩個問題，回答「認同」的日本青年大約只有一半，亦是各國之中最低，相反中國同樣都達到85%，是6個國家最多。
組織負責人回應指出，日本青年自我肯定的感覺低下，可能是日本人的謙虛表現，這是日本的美德，但同時也顯示一種被閉鎖的感覺，認為自己無論如何都難以對社會作出改變或貢獻。