日本在野黨否認提問誘導高市早苗涉台言論　政府稱會謹慎回應

中日關係緊張，源於日本首相高市早苗在國會回應立憲民主黨議員岡田克也的提問，因此網民也針對岡田是故意設計而作出批評，立憲民主黨的代表，前首相野田佳彥指不能責怪於提問的人。而日本政治評論認為，高市早苗絕不會為言論道歉，因為這將象徵高市政權的終結。日本政府內閣官房長官木原稔今日（21日）回應記者，表示往後對於高市首相涉及台灣的言論會謹慎回應避免誤會。日本方面估計，關西地區的旅遊業將會最受打擊。 野田佳彥在今日會見記者，被問及岡田克也的提問本身帶有惡意，野田解釋：「我認為不應該批評提問者。我覺得，一位曾擔任過外相的反對黨議員，從這個角度提出有關安全問題，這是很正常。他們這樣說並不正確，也很奇怪，而答覆本身也很奇怪。身為前外相的反對黨議員，他只是想弄清楚首相言論的真實意圖，這完全可以理解，而首相那些令人震驚的言論正是源自於此。我認為這是一種不恰當的批評。」他再表示：「現時世界中有着附和特朗普（Donald Trump）的趨勢，日本也有附和高市首相的趨勢，網絡上要求迎合的輿論是非常危險。應該質問時質問，在事情出錯時明確指出錯誤所在。我願堅定地履行這項職責。我認為我們的立場沒有任何需要改變的地方。」

野田又指：「美國採取戰略模糊，日本卻成為唯一消除這種歧義，給出明確答覆的國家，我認為是對國家的利益受損，也影響了國際關係。我認為這明顯是一個粗疏的決定。她自己也說過不會發表任何具體聲明，所以我認為她肯定需要反思。從現在開始，我認為她唯一能做的就是繼續，明確而重覆闡明官方立場。」被問到作為前首相的解決方法，他指出：「我認為，現在應該停止互相挑釁，總領事（薛劍）的言論粗俗無禮，而外交部司長（劉勁松）插袋態度傲慢，我認為被迫要撤回言論並不是好事，我覺得重點需要仔細及反覆解釋基本立場及官方觀點。」 內閣官房長官：慎重回應避免誤會 對於中國官媒新華社，在周三（19日）的評論中以「毒苗」稱呼高市早苗。內閣官房長官木原稔被問題會否回應，木原表示：「我們有留意到你提到的中國方面的報道和評論，不過我們不會對每一宗報道都作出回應，但是政府會對事件作出適當的回應。」記者之後再追問，會否要求中國駐大阪總領事離開日本，木原表示：「中國駐大阪總領事曾多次作出不洽當言論，我們已多次向中方作出要求，敦促他們採取適當行動。我們亦會繼續強烈敦促中方採取適當行動。」木原又表示，今後就有關高市的言論將會謹慎回應：「為避免招惹誤會，今後會以極度慎重的態度作出回應。」

日本的政治記者在電視評論節目上就認為，高市早苗不會撤回及道歉。田崎史郎表示：「他們強迫高市早苗撤回言論，是想阻止她正在推進的放寬武器輸出管制、對『無核三原則』重新審視、反間諜法以及加強國防。如果他們現在強迫她撤回，那麼日本政府今後的權力必然會受到削弱。」被問到高市會否撤回，田崎表示：「不會撤回，因為撤回就代表高市政權玩完。」然而他認為，目前日本政府能應對中國強硬回應的手段不多。 關西地區旅遊業料最受打擊 日本媒體就指出，關西地區的旅遊業是最受到打擊。原因是關西地區，即大阪、奈良、和歌山、京都、兵庫、三重及滋賀2府5縣，研究相信中國旅客佔今年當地近2萬億日圓旅客消費額中的35%左右。在和歌山縣白濱町的一間溫泉旅館，當地動物園的熊貓今年被送回中國，加上中日關係惡化，旅館的負責人表示：「下面紅色的文字顯示的是取消了的預訂，這倘有69名中國客人取消了2晚住宿。」在中國呼籲國民不要前往日本後，旅館表示確實有少數的旅客提出取消，而昨日就有一團8人旅客取消預約。不過旅館表示，過去幾年已習慣取消預訂，已有辦法處理，未來會努力解決狀況。