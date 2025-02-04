日本在野黨要求取消外國人免稅　首相石破茂拒絕

日本眾議院今日進行預算案的質詢，其中在野黨立憲民主黨的議員大西健介提出，政府應廢除外國遊客可免卻消費稅的退稅制度。大西表示：「現在，應該取消外國遊容的豁免消費稅的措施。長年以來的通縮還有日圓貶值，我們國家已被稱為『廉價的日本』，即使沒有免稅，外國人還是會來，以及繼續購物。」

去年免稅達2400億日圓

根據日本方面的估算，去年訪日遊客購入的免稅商品達到2.4萬億日圓（約1,204.7億港元），即獲豁免的消費稅達到2,400億日圓，而且還有外國遊客過度觀光的問題，在野黨批評：「現時，國民受到物價高漲所困擾，不應繼續向他們榨取稅金。相反來日本享受旅遊的外國人，不是應該向他們收取他們應該繳付的稅金嗎？」

日本財務大臣加藤勝信就表示，對外國人提出的免稅制度，是2023年的內閣會議有關推進國家觀光計劃的一部份，同時也是要讓外國遊客來訪推動地方經濟發展。首相石破茂回應表示：「有些東西只能在日本買到，我認為這對於想廉價買入的人是一個誘因。不僅是在主要觀光地點或是黃金旅遊路線，讓更多旅客從北海道到九州沖繩需要努力取得平衡。我認為因為過度觀光而改變退稅制度，邏輯上就不通。」