日本地震｜一家五口痛失妻兒4人 男警獨活為家人辦喪禮 沉痛憶妻想去旅行

日本石川縣能登半島元旦7.6級強烈地震，毀掉不計其數的家庭。在縣內當警察的大間圭介原本一家五口，妻子與3名年幼子女不幸罹難，剩他一人在世，為家人沉痛辦喪禮。

走出屋外逃過一劫

42歲的大間圭介與38歲的妻子晴香、11歲女兒優香、9歲兒子泰介、3歲小兒子湊介趁新年假期一起返回晴香位於珠洲市的老家，不料遇上地震。當時，大間跑到屋外確認安全狀況，第二次地震來襲，他眼睜睜地看著泥石流吞沒妻子的老家，當場大吃一驚，不斷呼喊4名家人的名字，希望他們能活下來。