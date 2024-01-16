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國際
2024-01-16 19:11:50

日本地震｜一家五口痛失妻兒4人 男警獨活為家人辦喪禮 沉痛憶妻想去旅行

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大間圭介一家五口，妻子與3名年幼子女在地震中罹難。(互聯網)

大間圭介一家五口，妻子與3名年幼子女在地震中罹難。(互聯網)

日本石川縣能登半島元旦7.6級強烈地震，毀掉不計其數的家庭。在縣內當警察的大間圭介原本一家五口，妻子與3名年幼子女不幸罹難，剩他一人在世，為家人沉痛辦喪禮。

走出屋外逃過一劫

42歲的大間圭介與38歲的妻子晴香、11歲女兒優香、9歲兒子泰介、3歲小兒子湊介趁新年假期一起返回晴香位於珠洲市的老家，不料遇上地震。當時，大間跑到屋外確認安全狀況，第二次地震來襲，他眼睜睜地看著泥石流吞沒妻子的老家，當場大吃一驚，不斷呼喊4名家人的名字，希望他們能活下來。

搜救人員其後在廢墟中發現4名家人的遺體，大間難過地對著遺體說：「你們一定覺得又冷又可怕，抱歉沒能救活你們。」

大間圭介(左)在喪禮上致悼詞。(互聯網) 大間圭介悲傷地致悼詞。(互聯網) 大間圭介妻兒不幸罹難。(互聯網) 大間圭介回憶妻子生前點滴，難忍哀傷。(互聯網) 大間圭介回憶妻子生前點滴，難忍哀傷。(互聯網) 大間圭介沉痛致悼詞。(互聯網)

等不到孩子長大

至本月14日，大間在金澤市為妻兒辦喪禮，致悼詞時強忍悲傷地說「希望能永遠跟家人在一起」，並回憶與妻子結婚13年的點滴。他說，妻子在他出差期間始終堅守在金澤市的家，妻子說過「等小孩長大自立之後，想夫妻二人一起去旅行」。

2021年前往東京參與東京奧運的保安工作，出發前收到妻子寫給他的信，信中寫著「加油，最喜歡你，等你回來」。每當他在工作時想起這封信，就會提起精神、好好振作。

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「活下來，充滿罪惡感」

大間悲慟地說，「自己獨自活下來，充滿了罪惡感」，但也想保留家人努力活過的證明，「謝謝你們給了我無可取代的時光，感謝你們的來臨，你們永遠是我心目中的寶貝」。

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